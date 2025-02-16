В Астане почтили память казахстанцев, не вернувшихся с войны в Афганистане

Фото: Минобороны РК

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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках мероприятий, приуроченных к 36-летней годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из ДРА, в Астане состоялось возложение цветов к Мемориалу воинам, погибшим в Афганистане, сообщает пресс-служба Минобороны РК.





В ежегодной акции памяти приняли участие воины-афганцы, ветераны Вооруженных сил РК Халық қаһарманы генерал-лейтенант Бакытжан Ертаев, генерал-майоры Муслим Даиров и Марат Нагуманов, представители городской власти, общественных объединений "Союз ветеранов боевых действий и миротворческих операций "Казбат", "Союз ветеранов боевых действий и миротворческих миссий в Ираке "Казполк", "Ветераны боевых действий, принимавших участие в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе", родственники и военнослужащие.





Минобороны РК





Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, ведь 15 февраля считается днем скорби, когда вспоминают солдат, не вернувшихся с той войны. К мемориалу, у которого застыли часовые роты почетного караула, возложили цветы.





Народная мудрость гласит: "Ветеран может дать совет, а молодежь - надежда страны". Стоящим здесь воинам-афганцам уже за шестьдесят, и нам надо быть едиными ради будущего. Нужно рассказывать юному поколению о том, что мы видели и испытали. Молодежь, знающая историю своей Родины, будет стремиться принести пользу своей стране", - сказал Халық қаһарманы генерал-лейтенант Бакытжан Ертаев.





В этот же день в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил РК прошел концерт. Среди зрителей в зале были воины-афганцы, ветераны Вооруженных сил РК, военнослужащие войсковой части 68665 и уланы столичного военного колледжа имени Героя Советского Союза, Халық қаһарманы генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, ведь идейная основа мероприятия - встреча подрастающего поколения с участниками боевых действий в Афганистане, воспитание молодежи в духе патриотизма и уважения к старшим.





Минобороны РК





Со сцены прозвучали песни "Қатардағы жауынгерден", "Сто дней до приказа", "Афганистан", "Ордена не продаются", "Салам бача", "Дархан дала", "Егемен Қазақстан".





С целью ознакомление гостей с фактами истории войны в Афганистане в одном из залов Национального военно-патриотического центра была организована фотозона и информационная выставка из фондов Военно-исторического музея, рассказывающая об участии казахстанцев в боевых действиях на территории Афганистана.



