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Атырау. 4 мая. Kazakhstan Today - В Атырау с 4 мая не будет работать общественный транспорт. Об этом рассказал главный санитарный врач Атырауской области Темирбек Мусагалиев, передает Kazakhstan Today.

Многие не понимают, почему открываются парикмахерские, стоматологические клиники или магазины, а общественный транспорт не будет ходить", - сказал Темирбек Мусагалиев.

По его словам, общественный транспорт - это самое опасное место. За счет аэрации в салоне автобуса, один бессимптомный больной, находящийся в передней части салона, заразит 65% пассажиров. Если он будет находиться в задней части - заразит 20% пассажиров.

Он также отметил, что бессимптомные - это самые опасные больные. Как правило, это люди молодого и среднего возраста с хорошей клиникой. По его словам, в городе в больнице с пневмонией находится 35 человек, на днях с Тенгиза привезли еще двух.

"Если снять карантин и открыть город, то получим точно такую же ситуацию, которая сейчас сложилась на Тенгизе. У меня ко всем большая просьба - соблюдайте самоизоляцию и масочный режим, в парикмахерскую, аптеку или магазин ходить только возле своего дома. И не выезжайте в город, не устраивайте прогулки", - цитирует Мусагалиева ATPress

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