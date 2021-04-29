В большинстве регионов Казахстана в среду ожидаются осадки

НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 28 апреля 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Под влиянием отрога антициклона на юге, юго-востоке и востоке Казахстана ожидается погода без осадков. На остальной же территории РК погоду будет определять Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы - местами пройдут дожди с грозами. Местами по стране ожидаются усиление ветра, на юго-западе и северо-западе – туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, местами порывы до 23-28 метров в секунду, местами шквал.

В Павлодарской области ожидается усиление ветра ночью местами, днем на большей части до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области, ночью в Жамбылской области, днем в Кызылординской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской, Мангистауской областях ночью и утром местами ожидается туман.

В Алматинской области, в районе Жаланашколя, ожидается ветер до 15-20 метров в секунду.

Сегодня в Нур-Султане переменная облачность, температура воздуха днем составит +20 - +22 градуса по Цельсию. Скорость ветра - 9-14 метров в секунду, ночью и утром порывы 15-20 метров в секунду.

В Алматы переменная облачность, температура воздуха днем составит +28 - +30 градусов по Цельсию. Скорость ветра - 0-5 метров в секунду.

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