Алматы. 8 января. Kazakhstan Today - В Департаменте полиции Алматы прокомментировали ДТП на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Жарокова, передает Kazakhstan Today.





Напомним, ДТП произошло ночью 8 января на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Жарокова. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200, двигаясь по проспекту Аль-Фараби, задел автомобиль BMW, затем врезался в автомобиль Mazda, после чего снес ограждение, столб уличного освещения и перевернулся. Водителя Toyota Land Cruiser с различными травмами госпитализировали.





В соцсетях очевидцы сообщали, что в автомобиле за водительским сиденьем висел светоотражающий полицейский жилет, а также на земле лежал список отключенных камер контроля скорости. Пользователь Facebook Андрей Андреев опубликовал фото и видео с места происшествия.





По факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место минувшей ночью на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Жарокова, управлением дознания ДП города Алматы в настоящее время проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью статьи 345 2 УК РК.





"В рамках производства будут проведены все необходимые экспертизы и процессуальные действия, с дальнейшим принятием мер в отношении виновного лица в соответствии с законодательством. Отметим, что в результате данного столкновения пострадал виновник ДТП, водитель внедорожника - гражданин Ибраимов Кудайберген, 1980 года рождения, который в настоящее время находится на лечении в больнице. Гражданин Ибраимов К. ранее работал в департаменте полиции города Алматы - техником в процессинговом центре управления административной полиции в звании старшины. 12 декабря 2018 года приказом ДП №784 он был уволен из органов внутренних дел на основании поданного рапорта", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.





По данным полиции, автомашину "Тойота-Ленд-Крузер" гражданин Ибраимов три года назад приобрел у своего родственника в рассрочку. Со слов его супруги, до сих пор полностью не расплатился.





Также следует отметить, что светоотражающий жилет имеется в свободной продаже", - отметили в пресс-службе.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства