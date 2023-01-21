В Экибастузе почти 200 частных жилых домов отключат от тепла в связи с ремонтом

Выбоины на дороге между Казталовкой и Ажибаем вызваны низким содержанием битума в асфальте

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Уральск. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Трасса, соединяющая села Казталовку и Ажибай, стала разрушаться после сдачи в эксплуатацию.





По данным uralskweek.kz, трасса была построена осенью 2022 года. Из областного бюджета на нее было потрачено 208 миллионов тенге.





По словам местных жителей, спустя месяц после сдачи дороги в эксплуатацию асфальт начал местами проваливаться и крошиться - на дороге появились выбоины и трещины.





Аким поселка Ажибай Жигер Жакиев признал, что ремонт трассы произведен некачественно - вся дорога в рытвинах.





Дорога изрыта колеями и выбоинами из-за некачественного строительства. Мы ее не приняли. Потому что нельзя принимать в эксплуатацию новую дорогу в таком состоянии", - сообщил Жигер Жакиев.









Артур Берденов, начальник отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казталовского района, заявил, что в его ведомстве дорогу между Казталовкой и Ажибаем уже приняли.





Мы приняли новую дорогу. Все было хорошо, когда мы ее принимали. Но спустя несколько месяцев, я признаю, дорога разбита. Я составил дефектный акт по построенной дороге и 4 января отправил его подрядчику. Теперь подрядчик будет восстанавливать дорогу при благоприятной погоде", - сообщил начальник отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог.





Он высказал мнение, что выбоины на дороге между Казталовкой и Ажибаем связаны с низким содержанием битума в асфальте.





Я думаю, что основной причиной того, что дорога стала разрушаться, является малое количество битума в асфальтобетонной смеси", - отметил Артур Берденов.



