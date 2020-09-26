В этом году статус оралмана получили почти 10 тыс. этнических казахов - Минтруда

Нур-Султан. 25 сентября. Kazakhstan Today - Почти 10 тыс. этнических казахов получили статус оралмана за 8 месяцев 2020 года, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 1 сентября текущего года на историческую родину вернулись и получили статус оралманов 9,9 тыс. человек. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 67,2 тыс. этнических казахов, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Отмечается, что более половины оралманов (59,1%), прибывших в Казахстан, являются выходцами из КНР, 25,6% прибыли из Узбекистана, 8,8% - из Туркменистана, 3,5% - из Монголии и 3% - из других стран. Прибывшие этнические казахи в основном поселились в Алматинской (54,6%) и Мангистауской (12,7%) областях, а также в городах Нур-Султан (4,1%) и Шымкент (3,1%).

Среди прибывших немногим более 60% трудоспособного возраста и только около 5% пенсионеров. Получившие статус оралмана могут наряду с гражданами Казахстана через центры занятости населения найти работу в проектах, реализуемых в рамках Дорожной карты занятости", - отметил руководитель управления мониторинга миграционных процессов Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК Дастан Айткулов.

По данным ведомства, за аналогичный период 2019 года статус оралмана получили порядка 9,6 тыс. этнических казахов, из которых 53% прибыли из Узбекистана, 26% - из КНР, 21% - из Монголии, Туркменистана и других стран.

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