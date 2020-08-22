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Установлена региональная квота приема оралманов на 2020 год

21.08.2020, 09:49 5482
Нур-Султан. 21 августа. Kazakhstan Today - Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Биржан Нурымбетов подписал приказ "Об установлении региональной квоты приема оралманов и переселенцев на 2020 год", передает Kazakhstan Today.
 
Согласно приказу, региональная квота приема оралманов на 2020 год устанавливается в количестве 1378 человек. Региональная квота приема переселенцев на 2020 год - в количестве 4750 человек.
 

Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования", - говорится в документе.

 
Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 июня 2020 года в республику прибыли 3245 семей (6361 этнический казах). 631 семья (2224 человек) оралманов и переселенцев расселились в регионах приема (ВКО, СКО, Акмолинская, Павлодарская, Костанайская области).
 

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