Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
21 апреля 2017
  • 08
  • :
  • 13
Все области
12º Значительная облачность
днем 26º    ночью 15º
17:00
.
Aнонс

В Карагандинской области высадили лишних пассажиров перегруженных автобусов, следовавших из Кыргызстана в Россию20.04.2017
Общество  16:22

Караганда. 20 апреля. Kazakhstan Today - Пассажирский автобус и две маршрутки, перевозившие граждан Кыргызстана в Россию, задержаны на трассе в Карагандинской области из-за значительного перегруза, сообщили в пресс-службе ДВД региона.

"На трассе республиканского значения Алматы - Екатеринбург, у города Балхаш и посёлка Сарышаган, сотрудниками областного батальона дорожно-патрульной полиции МПС ДВД Карагандинской области 20 апреля были остановлены автобус марки "Мерседес", а также микроавтобусы, следовавшие из Республики Кыргызстан в Российскую Федерацию. При проверке салонов транспортных средств было установлено, что вместо положенного 51 посадочного места в первом автобусе находился 71 человек. В грузовой маршрутке, где всего два пассажирских места, перевозили 13 пассажиров. В третьей маршрутке перегруз составил 10 пассажиров, все граждане Республики Кыргызстан", - проинформировали в полиции, передаёт Kazakhstan Today.

Задержанные автобусы были доставлены в территориальные отделы полиции для проверки документов пассажиров, после чего транспорт с допустимой нагрузкой продолжит движение. В отношении водителей автобусов составлены административные протоколы по статье 593 КоАП РК (Несоблюдение правил остановок маршрутных транспортных средств, движения в жилых зонах, перевозки пассажиров и грузов и другие грубые нарушения правил дорожного движения), штраф по котрой составляет 5 МРП.
Просмотров: 4422
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   общество
20.04.2017   22:23
Фото: www.zakon.kz
Пострадавшим от паводков жителям Акмолинской области оказывается гуманитарная помощь
20.04.2017   20:54
В зоопарке Алматы погибла лошадь Пржевальского
20.04.2017   20:05
Фото: Телеграф
В Астане завершился отопительный сезон
20.04.2017   19:29
На реках Южно-Казахстанской области ожидается формирование паводков
20.04.2017   17:36
Фото: astanaairport
Аэропорт Астаны временно меняет расписание полетов в связи с подготовкой к военному параду
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика