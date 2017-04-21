Караганда. 20 апреля. Kazakhstan Today - Пассажирский автобус и две маршрутки, перевозившие граждан Кыргызстана в Россию, задержаны на трассе в Карагандинской области из-за значительного перегруза, сообщили в пресс-службе ДВД региона.

"На трассе республиканского значения Алматы - Екатеринбург, у города Балхаш и посёлка Сарышаган, сотрудниками областного батальона дорожно-патрульной полиции МПС ДВД Карагандинской области 20 апреля были остановлены автобус марки "Мерседес", а также микроавтобусы, следовавшие из Республики Кыргызстан в Российскую Федерацию. При проверке салонов транспортных средств было установлено, что вместо положенного 51 посадочного места в первом автобусе находился 71 человек. В грузовой маршрутке, где всего два пассажирских места, перевозили 13 пассажиров. В третьей маршрутке перегруз составил 10 пассажиров, все граждане Республики Кыргызстан", - проинформировали в полиции, передаёт Kazakhstan Today.

Задержанные автобусы были доставлены в территориальные отделы полиции для проверки документов пассажиров, после чего транспорт с допустимой нагрузкой продолжит движение. В отношении водителей автобусов составлены административные протоколы по статье 593 КоАП РК (Несоблюдение правил остановок маршрутных транспортных средств, движения в жилых зонах, перевозки пассажиров и грузов и другие грубые нарушения правил дорожного движения), штраф по котрой составляет 5 МРП.

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