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В Карагандинской области увеличились темпы строительства жилья

12.11.2020 3403
В Карагандинской области увеличились темпы строительства жилья
Караганда. 12 ноября. Kazakhstan Today - По итогам 10 месяцев 2020 года объёмы строительных работ в регионе составили 105,5%, в том числе темп ввода жилья увеличился на 10,3%, или на 391,6 тыс. квадратных метров. За это время снизилось и количество очередников на 6%, передает Kazakhstan Today. 
 
Об этом сообщил аким Карагандинской области Женис Касымбек на брифинге на площадке Службы центральных коммуникаций при президенте РК.
 

К декабрю планируем ввести порядка 600 тысяч квадратных метров, что на 25% больше показателей прошлого года", - отметил глава региона.

 
В этом году, к примеру, программой "Бакытты отбасы" воспользовались 560 семей. Всего до конца года за счёт всех программ и спонсорской помощи жильём будут обеспечены 2676 семей, в том числе 653 многодетных.
 
Помимо строительства жилья, в регионе полностью решён вопрос с обеспечением учащихся школ учебниками. Всего в Карагандинской области 504 школы, в которых обучаются 203 тысячи учащихся. 60% из них учатся в онлайн-режиме. Создано 5 тыс. дежурных классов, где обучается 38% школьников начального звена. В штатном режиме работают 228 сельских школ, расположенных в небольших отдалённых сёлах.
 

На сегодня в школах Карагандинской области полностью обновлён компьютерный парк - он составляет свыше 47,5 тыс. единиц. Для обеспечения интернетом учащихся из малообеспеченных семей роздано порядка 6 тыс. роутеров. За счёт средств местного бюджета приобретено 3216 модемов на 58,2 млн тенге, для 2812 детей пополняется баланс на сумму 26,9 млн тенге", - сообщил аким Карагандинской области.

 
Ранее стало известно, что в Каркаралинском и Бухаржырауском районах Карагандинской области идет масштабное строительство жилья для очередников и медработников. В Каркаралинске восстановили когда-то заброшенное общежитие - в нем будут жить 27 медицинских работников. Здание будет готово к введению в эксплуатацию в ближайшее время. Такой подход позволил закрыть потребность в медицинских кадрах - в город приехали молодые специалисты. По словам руководителя управления здравоохранения Ержана Нурлыбаева, квартиры уже распределены. 
 

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