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В Карагандинской области жителей села Кызылжар обеспечат бесплатным углем

05.11.2020 6265
В Карагандинской области жителей села Кызылжар обеспечат бесплатным углем
Караганда. 5 ноября. Kazakhstan Today - Третий год подряд АО "Шубарколь комир" обеспечивает всех жителей села Кызылжар Жанааркинского района бесплатным углём, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области, в этом году 3042 тонны топлива будут распределены между 338 семьями. Каждая получит по 9 тонн.
 
А началось всё с того, что акимат села Кызылжар обратился в ОО "Жана тыныс" с просьбой об организации благотворительной акции. В свою очередь, председатель общественного объединения Саягуль Байсеитова попросила руководство компании "Шубарколь комир" поддержать начинание.
 

Сегодня уже доставляем уголь по домам. На пяти улицах работы завершены. В течение пяти дней уголь получат все оставшиеся семьи. Мы благодарим всех, кто причастен к этой акции", - сказали в районном акимате.

 

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