В Казахстан прибыл гуманитарный груз из Пекина

zhanartu.kz

Алматы. 1 августа. Kazakhstan Today - Сегодня в город Алматы прибыл гуманитарный груз из Китайской Народной Республики, который включает в себя 300 кислородных концентраторов и 26 аппаратов искусственной вентиляции воздуха, передает Kazakhstan Today.

Организацией гуманитарной помощи занимался частный благотворительный фонд ZHANARTU.

Так благотворительный фонд ZHANARTU передает на безвозмездной основе для медицинских учреждений Казахстана 300 кислородных концентраторов 7F-10 и 26 аппаратов искусственной вентиляции легких Positive Airway Pressure Units YH-830 (Bi-level) with Independent Humidifier with LCD Screen. Медицинское оборудование будет передано Акимату Алматы для дальнейшего распределения по больницам", - рассказали в пресс-службе фонда.





Основатель фонда Нурали Алиев поблагодарил партнеров, поддержавших идею организации данного гуманитарного груза в борьбе с COVID-19.





С искренними пожеланиями скорейшей победы над коронавирусом передаем отечественным медицинским учреждениям нашу гуманитарную помощь", - сказал Алиев.

В фонде рассказали, что при поддержке Джека Ма, известного китайского бизнесмена и основателя компании Alibaba Group, основателю фонда ZHANARTU удалось договориться с руководством китайского завода YUWELL по производству медицинского оборудования для лечения СOVID-19 о поставке ИВЛ-аппаратов и кислородного оборудования по себестоимости.

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