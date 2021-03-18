В Казахстане авиаперелёты для детей на курорты страны могут стать бесплатными

Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - Сенат рассматривает программу "Кидс гоу фри", которая позволит казахстанцам в возрасте от 2 до 14 лет летать на курорты бесплатно, передает Kazakhstan Today.

Бесплатные авиаперелеты для детей запустят в Казахстане. Авиабилеты предоставят казахстанцам в возрасте от двух до 14 лет.

Программа "Кидс гоу фри" находится на стадии рассмотрения в сенате и будет утверждена после принятия законопроекта по вопросам туристской деятельности", - сообщает пресс-служба Министерства финансов РК.

По данным ведомства, по "Кидс гоу фри" можно полететь на:

1) озеро Алаколь;

2) горный кластер алматинского региона;

3) Щучинско-Боровская курортная зона;

4) Баянаульская курортная зона;

5) Имантау-Шалкарская курортная зона;

6) озеро Балхаш;

7) Туркестан;

8) пляжные зоны отдыха Мангистау;

9) развитие MICE-туризма в Нур-Султане;

10) космодром Байконур.

В ведомстве уточнили, что турист обязан прожить в вышеперечисленных местах не менее пяти дней и четырех ночей без перерыва по датам. Билеты и транспортные расходы между промежуточными локациями лягут на туриста.

Бесплатные авиабилеты для детей будут доступны только в рамках отечественных турпродуктов с включенной опцией "Кидс гоу фри". Разместиться можно будет в гостиницах, мотелях, кемпингах, туристских базах, гостевых домах, домах отдыха, пансионатах. А вот остановиться у родственников или, например, друзей нельзя", - объяснили в пресс-службе.

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