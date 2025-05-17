16.05.2025, 12:26 65291
В Казахстане намерены автоматически начислять выплаты из ЕНПФ достигшим пенсионного возраста
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка разработало проект о внесении изменений в постановление "Об утверждении правил заключения и типовой формы договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов", передает корреспондент агентства.
Проектом предусматривается внесение изменений в типовую форму договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, в том числе в части осуществления пенсионных выплат из АО "Единый накопительный пенсионный фонд" в беззаявительном порядке вкладчикам, имеющим пенсионные накопления за счет ДПВ и не обратившимся в ЕНПФ за их выплатой", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Подчеркивается, что реализация этого механизма позволит исключить случаи невостребованных пенсионных накоплений от добровольных пенсионных взносов и обеспечить равный подход ко всем видам пенсионных выплат.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось о том, какие пенсионные выплаты будут освобождены от ИПН с 2026 года.
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16.05.2025, 18:06 50841
Стратегические документы подписали на первом транспортном форуме "Казахстан - Китай"
КТЖ совместно с партнерами из КНР активно строит новые и развивает действующие терминалы в ключевых регионах РК и за рубежом
Фото: КТЖ
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Астана. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Стратегические документы подписали на первом транспортном форуме "Казахстан - Китай", который состоялся в Астане, сообщает национальная компания "Қазақстан темір жолы".
В частности, на форуме руководители ТОО "Порт Курык" и китайской компании Qingdao Port International подписали меморандум о взаимопонимании. Кроме того, представители KTZ Express обсудили перспективы расширения сотрудничества с ведущими китайскими компаниями в сфере логистики и инфраструктуры, включая порт Ляньюньган, COSCO Shipping Group и China Communications Construction Company.
В ходе мероприятия заместитель председателя правления по логистике АО "НК "ҚТЖ" Ерлан Койшибаев отметил, что динамика перевозок железнодорожным транспортом между двумя странами показывает устойчивый положительный рост.
КТЖ совместно с партнерами из КНР активно строит новые и развивает действующие терминалы в ключевых регионах РК и за рубежом (...) Также планируется строительство интермодального терминала в порту Алят. Готовится ввод в эксплуатацию логистического центра в Алматы. Помимо этого, совместно с китайскими партнерами ведется работа над проектами в Селятино и на станции Свислочь", - заявили в компании.
Подчеркивается, что эти инициативы направлены на укрепление позиций Казахстана как стратегического транзитного узла Евразии и формирование современной, устойчивой логистической инфраструктуры, отвечающей требованиям международной торговли.
Напомним, по итогам 2024 года двусторонний товарооборот между Китаем и Казахстаном вырос на 9% и достиг $43,8 млрд.
15.05.2025, 18:25 103846
Российская авиакомпания увеличивает число рейсов из Москвы в Усть-Каменогорск
Фото: unsplash.com
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Москва. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Российская авиакомпания S7 Airlines увеличивает число рейсов из Москвы в Усть-Каменогорск, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
С середины мая мы увеличиваем количество рейсов по направлению Москва - Усть-Каменогорск до двух в неделю. Помимо уже выполняемых рейсов по субботам, S7 Airlines начнет выполнять рейсы по понедельникам", - заявили в авиакомпании.
Также, отметили в пресс-службе, в разгар летнего сезона частота полетов из Новосибирска в Алматы будет увеличена до 2 рейсов ежедневно, в Астану - до 5 рейсов в неделю, в Усть-Каменогорск - до 4 раз в неделю. Кроме того, с 5 июня перевозчик открывает новое направление Новосибирск - Шымкент.
Ранее сообщалось, что авиасообщение между Иорданией и Казахстаном планируют запустить с июня 2026 года.
15.05.2025, 15:25 112701
Halyk Bank в очередной раз поддержал проведение выставки "Ulttyq ónim"
Фото: предоставлено пресс-службой DAMU
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Уже завтра в Международном выставочном центре EXPO в Астане начнет работу VIII ежегодная выставка отечественных производителей "Ulttyq ónim". Это крупнейшая в стране площадка, объединяющая предпринимателей, производителей и потребителей со всех регионов Казахстана. В этом году участие в выставке примут 350 компаний, представляющих широкий спектр продукции - от продуктов питания и одежды до машиностроения, ювелирных изделий и высоких технологий.
В числе многолетних партнеров мероприятия крупнейший банк страны Halyk, активно кредитующий представителей МСБ. Участие банка в выставке - это продолжение системной работы по расширению возможностей отечественных предпринимателей, созданию условий для их роста и выхода на новые рынки.
На выставке "Ulttyq ónim" Halyk Bank традиционно организует специальную промо-зону, где предприниматели могут получить информацию о действующих продуктах и услугах, задать вопросы специалистам, а также узнать об актуальных мерах поддержки сектора МСБ.
Важно отметить, что проект "Ulttyq ónim" - это отражение результатов государственной политики в сфере бизнеса. Только через инструменты Фонда "Даму", реализуемые при участии банков, в том числе Halyk Bank, были профинансированы более 225 тысяч проектов на сумму 14,1 трлн тенге. Это позволило сохранить и создать свыше 1,4 млн рабочих мест, а также обеспечить устойчивый рост выпускаемой продукции и налоговых поступлений.
15.05.2025, 09:10 130851
Американцы массово подают в суд на Temu
Фото: Depositphotos
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Очередной групповой судебный иск против Temu рассматривают в США. Граждане обвиняют китайский маркетплейс в шпионаже и продаже их персональных данных третьим лицам.
Американская юридическая компания Potter Handy, LLP набирает истцов, готовых присоединиться к групповому иску против компании PDD Holdings, владеющей китайским маркеплейсом Temu. В исковом заявлении говорится, что приложение Temu нарушает условия сбора и обработки персональных данных пользователей.
Это не первый групповой иск, который американцы подают против китайского гиганта. В 2023 году похожие жалобы начали рассматривать в судах Иллинойса и нескольких других штатов. Тогда истцы заподозрили Temu в торговле их персональными данными. Они заявляли, что стали получать рассылки от микрокредитных организаций и онлайн-магазинов, клиентами которых никогда не были. Примечательно, что поток спама начался сразу после нескольких покупок на Temu.
Групповой иск против Temu также готовят и в Канаде. К нему призывают присоединиться граждан страны, которые считают, что стали жертвой недобросовестной политики китайского маркетплейса.
Об опасности Temu всерьез заговорили после полной проверки приложения. Ее проводила американская компания по исследованию рынка Grizzly Research. В ее отчете сказано, что приложение Temu "имеет полный набор характеристик наиболее агрессивных форм вредоносного и шпионского ПО". Компания также обнаружила, что "приложение имеет скрытые функции, которые позволяют осуществлять масштабную эксфильтрацию данных без ведома пользователей, потенциально может предоставлять злоумышленникам полный доступ практически ко всем данным на мобильных устройствах клиентов".
Специалисты утверждают, что приложение Temu без каких-либо уведомлений получает доступ к списку контактов, сообщениям, электронной почте. По их словам, оно также способно включать камеру и микрофон смартфона и вести запись незаметно для владельца. Независимые исследователи выяснили, что приложение имеет доступ к геоданным и биометрической информации: отпечаткам пальцев, характеристикам лица и образцам голоса.
Temu эти обвинения категорически отрицает. В компании заявили, что их методы сбора и обработки персональных данных пользователей "соответствуют отраслевым стандартам и подробно раскрыты в разделе "Политика конфиденциальности". Также представители компании сообщили, что намерены отстаивать свою невиновность в суде.
В настоящее время все групповые иски против Temu на стадии рассмотрения. Суды пока не вынесли решения ни по одному из них.
15.05.2025, 08:47 131901
Сильную жару прогнозируют синоптики в ряде областей Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Под влиянием южного циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами на западе, севере Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами. На юге, юго-востоке, в центре РК ожидается погода без осадков. Ночью и утром на севере страны ожидается туман. Об этом сообщили в Казгидромете.
По данным синоптиков, днем в Алматинской, Карагандинской областях, в областях Жетысу, Улытау, на юге области Абай, на западе Акмолинской области, на юге Костанайской области ожидается сильная жара 35-38 градусов, в Кызылординской, Жамбылской областях, на западе, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара 40-43 градуса.
Днем на юге области Улытау, Карагандинской области ожидается очень сильная жара 40 градусов.
В Мангистауской, Карагандинской областях, в области Улытау, на севере, западе, юге, в центре области Жетысу, на западе, севере области Абай, на севере, юго-востоке Жамбылской области, на юге, в горных районах Туркестанской области, на севере, западе Алматинской области, на юге, западе Атырауской, Актюбинской областей, на западе, юге, востоке Павлодарской области, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, на юге, востоке, в центре Акмолинской области ожидается высокая пожарная опасность.
В Кызылординской, Туркестанской областях, на северо-востоке Мангистауской области, в центре области Улытау, на западе, в центре Жамбылской области, на юге Карагандинской области, на юго-востоке Актюбинской области, на северо-западе, востоке области Жетысу, на северо-западе, в центре, юге области Абай, на севере Алматинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане: переменная облачность, без осадков, +34, +36 °C.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, +31, +33 °C.
В Шымкенте: ясно, без осадков, +36, +38 °C.
14.05.2025, 15:58 172401
Подросток записал на видео 16-летнюю девушку в бане в Алматинской области
Участники инцидента доставлены в полицию
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Конаев. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Енбекшиказахском районе подросток тайно записал на камеру телефона 16-летнюю девушку в общественной бане.
Полицейские установили и доставили в участок всех участников инцидента, включая подростка, который тайно записал на видео девушку в общественной бане, сообщили в департаменте полиции Алматинской области.
Также сообщается, что законные представители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.
Вместе с тем для принятия дополнительных профилактических мер и устранения причин и условий, способствующих подобному поведению, в комиссию по делам несовершеннолетних при акимате внесено представление.
Напомним, пользователей Сети возмутил видеоролик, снятый учениками в школьном туалете.
14.05.2025, 15:30 173306
В Казахстане намерены ввести уголовную ответственность за принуждение к браку
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан намерены ввести уголовную ответственность за принуждение к браку, сообщил в кулуарах мажилиса депутат Мурат Абенов.
Все случаи рассматриваем. Мы ушли от вопросов похищения (...) Там три позиции есть. По первой - штраф. Где более сложные (случаи. - Прим. ред.), где несовершеннолетние, с применением силы - это будет уголовная ответственность. Вчера депутаты поддержали (норму. - Прим. ред.), теперь будут выходить на второе чтение", - заявил он.
Мурат Абенов не назвал точную сумму штрафа, но заверил, что он будет серьезным.
Есть административная, то есть штраф, а по серьезным, где, например, девушка до 18 лет или где применена сила или в группе лиц, там будет более серьезная ответственность, вплоть до (...) уголовной (...) 5-7 лет (лишения свободы. - Прим. ред.)", - пояснил депутат.
Мажилисмен также рассказал, для чего в Казахстане принимается данная норма.
За три года было 214 жалоб в полицию по принуждению к вступлению в брак, о похищении, из них всего лишь 10 дошло до суда. И в половине случаев ничего не сделали, отпустили. Во всех 205 случаях даже не рассматривали, закрыли уголовные дела", - добавил он.
Стоит отметить, что пока не уточняется, какие именно действия являются принуждением к браку.
Ранее на заседании Национального курултая президент Токаев назвал традицию похищения невест "мракобесием".
14.05.2025, 14:25 142071
В Казахстане еще одна дорога станет платной
Фото: КазАвтоЖол
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане подписан приказ "Об использовании автомобильной дороги (участка) общего пользования республиканского значения Кандыагаш - Макат на платной основе", передает корреспондент агентства.
Участок Кандыагаш - Макат километр 100+000 - километр 480+525 (А-27) автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории Актобе - Атырау - граница Российской Федерации используется на платной основе", - сообщается в тексте документа.
Подчеркивается, что протяженность платной дороги составляет 380 километров 525 метров.
При этом отмечается, что проезд может осуществляться по альтернативной дороге - Кандыагаш - Актобе - Уральск - Атырау - Макат.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что участок дороги Шу - Бурылбайтал станет платным.
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