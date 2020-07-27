Нур-Султан. 26 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане усилили контроль за деятельностью такси по перевозке пассажиров и багажа, передает Kazakhstan Today.

По решению межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции в стране с момента введения карантинного режима были введены временные ограничения на перевозку пассажиров междугородным, межобластным и внутригородским общественным транспортом.

Тем не менее, несмотря на карантинный режим, появляются незаконные перевозчики, повышая риски распространения опасной инфекции среди населения.

В целях пресечения работы незаконных перевозчиков инспекции транспортного контроля на территориях Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК в усиленном режиме проводят работы совместно с компетентными органами.

По информации инспекции транспортного контроля по Шымкенту, на территории города зарегистрировано восемь юридически зарегистрированных организаций такси, которые обслуживают 2000 пассажиров. Кроме того, на территории города во время введения карантина движение общественного автотранспорта в городе обеспечивается с учетом пассажиропотока, то есть с 07.00 до 11.00 часов утра и с 17.00 до 20.00. Повысился спрос на услуги такси.

На территории города появились отдельные службы такси "Яндекс" и "InDriver", которые незаконно оказывали услуги без извещения компетентных органов. В этих учреждениях незаконно работают около 8000 автомобилей.

В целом на территории Шымкента 88% от общего количества услуг такси функционируют нелегально. При этом средняя стоимость заказов составляет 600 тенге, в среднем это 64 тыс. перевозок в сутки. Теневой бизнес приносит 32 млн тенге в сутки, 960 млн тенге в месяц.

Инспекция транспортного контроля по Шымкенту проводит работу по транспортному контролю за деятельностью такси по перевозке пассажиров и багажа. В результате проведенных контрольных работ за месяц выявили 130 правонарушений в сфере пассажирских перевозок, что составляет 1,1% от общей статистики. Без уведомления компетентных органов предоставлялись услуги по перевозке пассажиров - против нарушителей было возбуждено 20 административных дел по части 1 статьи 463 Кодекса об административных правонарушениях, которые направлены на рассмотрение в суд для принятия мер.

В целях предотвращения незаконных перевозок пассажиров такси на территории города планируется создать совместную рабочую группу с соответствующими компетентными органами и обсудить меры по прекращению незаконных перевозок пассажиров такси в рамках расширенного заседания первой декады августа текущего года, подчеркнули в Комитете транспорта МИИР РК.

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