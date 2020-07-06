В Казахстане в связи с карантином меняется график поездов

Нур-Султан. 5 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане временно изменится график движения пассажирских поездов, передает Kazakhstan Today.

Изменения внесены в соответствии с решением Государственной комиссии РК по восстановлению экономического роста от 2 июля 2020 года и постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан по согласованию с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК с 5 июля 2020 года.

Так, с 5 июля приостановлено курсирование поезда №321/322 Алматы - Сарыагаш отправлением с вокзала Алматы-2 с 5 по 17 июля, прибытием/отправлением в Сарыагаш с 6 по 18 июля, прибытием Алматы-2 с 7 июля по 19 июля - на семь рейсов.

Сокращена периодичность курсирования поездов по следующим датам:

- №3/4 Нур-Султан - Нурлы жол - Алматы-2 отправлением из Нур-Султана -Нурлы жол 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 июля, прибытием/отправлением с вокзала "Алматы-2" 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 июля, прибытием в Нур-Султан - Нурлы-жол 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 июля - на семь рейсов;

- №31/32 Алматы-2 - Павлодар отправлением с вокзала Алматы-2 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 июля, прибытием в Павлодар и отправлением из Павлодара 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 июля, прибытием в Алматы-2 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 июля - на семь рейсов;

- №68/67 Нур-Султан - Нурлы жол - Оскемен-1 отправлением из Нур-Султана - Нурлы жол 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 июля, прибытием о Оскемен-1 и отправлением с вокзала Оскемен-1 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 июля, прибытием в Нур-Султан - Нурлы жол 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 июля - на семь рейсов;

- №258/257 Нур-Султан-1 - Достык отправлением с вокзала Нур-Султан-1 5 и 12 июля, прибытием в Достык и отправлением из Достыка 6 и 13 июля, прибытием в Нур-Султан-1 7 и 14 июля - на два рейса.

Приостановлено движение пригородных поездов по 22 маршрутам:

1. №7502/7501 Нур-Султан-1 - Павлодар;

2. №7510/7509 Нур-Султан-1 - Павлодар;

3. №7507/7508 Нур-Султан - НЖ - Кокшетау-1;

4. №6829/6830 Ерейментау - Нур-1 - Кокшетау-1;

5. №6803/6804 Нур-Султан - НЖ - Атбасар;

6. №7553/7556 Караганда - Нур-Султан-1;

7. №6857/6858 Караганда - Нур-Султан-1;

8. №6842/6841 "Шалкар - Сексеул;

9. №7512/7511 Туркестан - Шымкент;

10. №6925/6926 Костанай - Жетыгора;

11. №6815 Караганды - Шокай;

12. №6868/6869 Темиртау - Акадыр;

13. №6867 Калагир - Темиртау;

14. №6952/6951 Шокай - Калагир - Караганда-сортировочная;

15. №6876 Темиртау - Калагир;

16. №6894/6893 Балхаш-1 - Саяк;

17. №6958/6957 Туркестан - Сарыагаш;

18. №6937/6938 Шымкент - Туркестан;

19. №6874/6873 Уральск - Шынгырлау;

20. №6844/6843 Кызылорда - Туркестан;

21. №6969/6970 Мынарал - Шыганак - Шу;

22. №6981/6982 Отар - Шу.

Исключены общие вагоны с местами для сидения в составах пассажирских и пригородных поездов по восьми маршрутам:

1. №313/314 Атырау - Мангистау;

2. №339/340 Павлодар - Пресногорьковская;

3. №603/604 Нур-Султан НЖ - Аркалык;

4. №613/614 Уральск - Актобе;

5. №623/624/627/628 Нур-Султан - Петропавловск - Кзыл-Ту;

6. №601/602 Жарык - Балхаш-2;

7. №605/606 Караганды - Балхаш-2;

8. №610/609 Караганды - Жезказган.

Закрыты вагоны с местами для сидения в поездах "Тулпар-Тальго":

1. №1/2 Алматы - Ташкент;

2. №11/12 Алматы - Шымкент;

3. №3/4 Алматы - Нур-Султан;

4. №25/26 Алматы - Шымкент;

5. №31/32 Алматы - Павлодар;

6. № 67/68 Нур-Султан - Оскемен.

В пресс-службе национального перевозчика сообщили, что во всех внутренних направлениях сохранены альтернативные пассажирские поезда. Пассажиры, ранее оформившие билеты на указанные поезда, могут оформить возврат и получить денежные средства в полном объеме без удержаний, а также приобрести билеты на другие альтернативные поезда.

Билетные кассы будут работать в штатном режиме, по всем вопросам можно обращаться в справочную службу 105. Пассажиров попросили сохранять терпение и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

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