В Казахстане за полгода выполнили 30% строительных работ на дорогах

Нур-Султан. 7 июля. Kazakhstan Today - За шесть месяцев этого года на дорогах страны выполнено порядка 30% строительных работ, передает Kazakhstan Today.

Информацию опубликовало на своей странице в Facebook МИИР РК. По данным ведомства, в этом году планируется открытие движения на обновленных 2,6 тыс. километров автодорог республиканского значения. Этот показатель по сравнению с прошлым годом выше в четыре раза.

Сегодня ведутся полномасштабные работы, дорожники выполнили 30% от годового плана. Произведена укладка асфальтобетонного покрытия на 257 километрах. Кроме того, выполнены работы по верхнему слою основания на 316,3 километра и нижнему слою основания на 362 километрах. Также установлен подстилающий слой на 396 километрах, выполнены земляные работы на 24 984 тыс. кубометров.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства