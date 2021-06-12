НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - В Казахстане законодательно урегулируют использование электросамокатов. Об этом сегодня на отчетной встрече перед населением сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметил глава МВД, электросамокат - самый проблемный вопрос, не только для МВД Казахстана, но и в других странах. Электросамокаты бывают разной модификации и имеют разный скоростной режим, некоторые из них развивают скорость до 80 километров в час.

В соответствии с действующим законодательством, они не являются техническими средством для дорожного движения. То есть по закону о дорожном движении такого транспортного средства, как самокат, нет. Во-первых, нет сертификации данного транспортного средства. Во-вторых, они не соответствуют требованиям, которые должны быть у транспортного средства, то есть, диаметр колес, тормозная система, отсутствие габаритных огней, зеркала заднего вида и системы безопасности. То есть на сегодняшний день на электросамокатах по дорогам и трассам ездить категорически запрещается. Это будет пресекаться", - заявил Тургумбаев.

При этом сейчас рассматривается вопрос о том, можно ли передвигаться на электросамокатах по велосипедным дорожкам и тротуарам, так как ряд самокатов имеют скоростной режим более 20 километров в час.

В некоторых странах введены ограничения, например, в Великобритании вообще запрещено использование самокатов, кроме частной территории. В других европейских странах вводятся ограничения в зависимости от скорости этих самокатов, то есть до 20 километров в час они могут ездить на велосипедных дорожках и до 12 - на пешеходных. В нашей стране данный вопрос не регламентирован. В настоящее время создана рабочая группа из сотрудников всех заинтересованных органов, и, я думаю, по решению данной группы будут внесены изменения в действующее законодательство", - заключил глава МВД.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства