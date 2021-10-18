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В Казанском соборе освятили написанную для Казахстана икону

17.10.2021, 14:09 226963
В Казанском соборе освятили написанную для Казахстана икону
Фото: APN Agency
КАЗАНЬ. 17 ОКТЯБРЯ - 16 октября в Казанском соборе Казанского Богородицкого монастыря города Казани освятили написанную для Казахстана икону, список "мера в меру" с одного из наиболее почитаемых ликов Богородицы - Казанской иконы Божией Матери, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Особый смысл действию придало и то, что чин освящения проводили в непосредственной близости от того места, где в 1579 году и была обретена икона Богородицы Казанская. 
 
Чин освящения в сослужении с клириками епархий Татарстана и Казахстана и в присутствии прихожан и паломников провели митрополит Астанайский и Казахстанский Александр и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
 
Предваряя богослужебное действо, митрополит Александр поблагодарил казанского предстоятеля за приглашение посетить историческую столицу Татарстана и рассказал собравшимся о своем стремлении дать казахстанским верующим возможность молиться перед чтимым образом Пресвятой Богородицы. 
 

Не каждый человек может из Казахстана приехать и поклониться чудотворным святыням России. Но мы будем иметь в Казахстане лик, который будет утешать божий народ, людей, которые живут на земле, обильно политой кровью новомучеников. Святейший патриарх Алексий Второй назвал Казахстан открытым небу антиминсом, где страдали и взошли на небо множество архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян нашей церкви. И вот по благословению нынешнего предстоятеля Русской православной церкви, святейшего патриарха Кирилла, с доброго благословения владыки митрополита Казанского Кирилла мы совершаем чин освящения новосозданного образа Казанской иконы Божией Матери, чтобы увезти его на землю Семиречья, в Великую степь - для духовного утешения православного народа", - сказал митрополит.

 
Владыка Кирилл поблагодарил Господа и Пресвятую Богородицу за возможность принять гостей из Казахстана и оказать содействие в благом деле. Он также упомянул о том, что много лет назад одной из форм проповеди митрополит Александр выбрал создание списков с чтимых образов Богородицы и преподнесение их в дар православным епархиям. 
 
Перед богослужением чудотворную Казанскую икону Божией Матери извлекли из киота, где она находится постоянно, и в процессе освящения приложили к ней новонаписанный образ. 
 
Вскоре икону доставят в Казахстан.
 

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