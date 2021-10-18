В Казанском соборе освятили написанную для Казахстана икону

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КАЗАНЬ. 17 ОКТЯБРЯ - 16 октября в Казанском соборе Казанского Богородицкого монастыря города Казани освятили написанную для Казахстана икону, список "мера в меру" с одного из наиболее почитаемых ликов Богородицы - Казанской иконы Божией Матери, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Особый смысл действию придало и то, что чин освящения проводили в непосредственной близости от того места, где в 1579 году и была обретена икона Богородицы Казанская.

Чин освящения в сослужении с клириками епархий Татарстана и Казахстана и в присутствии прихожан и паломников провели митрополит Астанайский и Казахстанский Александр и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Предваряя богослужебное действо, митрополит Александр поблагодарил казанского предстоятеля за приглашение посетить историческую столицу Татарстана и рассказал собравшимся о своем стремлении дать казахстанским верующим возможность молиться перед чтимым образом Пресвятой Богородицы.

Не каждый человек может из Казахстана приехать и поклониться чудотворным святыням России. Но мы будем иметь в Казахстане лик, который будет утешать божий народ, людей, которые живут на земле, обильно политой кровью новомучеников. Святейший патриарх Алексий Второй назвал Казахстан открытым небу антиминсом, где страдали и взошли на небо множество архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян нашей церкви. И вот по благословению нынешнего предстоятеля Русской православной церкви, святейшего патриарха Кирилла, с доброго благословения владыки митрополита Казанского Кирилла мы совершаем чин освящения новосозданного образа Казанской иконы Божией Матери, чтобы увезти его на землю Семиречья, в Великую степь - для духовного утешения православного народа", - сказал митрополит.

Владыка Кирилл поблагодарил Господа и Пресвятую Богородицу за возможность принять гостей из Казахстана и оказать содействие в благом деле. Он также упомянул о том, что много лет назад одной из форм проповеди митрополит Александр выбрал создание списков с чтимых образов Богородицы и преподнесение их в дар православным епархиям.

Перед богослужением чудотворную Казанскую икону Божией Матери извлекли из киота, где она находится постоянно, и в процессе освящения приложили к ней новонаписанный образ.

Вскоре икону доставят в Казахстан.