В Казанском соборе освятили написанную для Казахстана икону

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КАЗАНЬ. 17 ОКТЯБРЯ - 16 октября в Казанском соборе Казанского Богородицкого монастыря города Казани освятили написанную для Казахстана икону, список "мера в меру" с одного из наиболее почитаемых ликов Богородицы - Казанской иконы Божией Матери, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Особый смысл действию придало и то, что чин освящения проводили в непосредственной близости от того места, где в 1579 году и была обретена икона Богородицы Казанская.
Чин освящения в сослужении с клириками епархий Татарстана и Казахстана и в присутствии прихожан и паломников провели митрополит Астанайский и Казахстанский Александр и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.
Предваряя богослужебное действо, митрополит Александр поблагодарил казанского предстоятеля за приглашение посетить историческую столицу Татарстана и рассказал собравшимся о своем стремлении дать казахстанским верующим возможность молиться перед чтимым образом Пресвятой Богородицы.
Не каждый человек может из Казахстана приехать и поклониться чудотворным святыням России. Но мы будем иметь в Казахстане лик, который будет утешать божий народ, людей, которые живут на земле, обильно политой кровью новомучеников. Святейший патриарх Алексий Второй назвал Казахстан открытым небу антиминсом, где страдали и взошли на небо множество архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян нашей церкви. И вот по благословению нынешнего предстоятеля Русской православной церкви, святейшего патриарха Кирилла, с доброго благословения владыки митрополита Казанского Кирилла мы совершаем чин освящения новосозданного образа Казанской иконы Божией Матери, чтобы увезти его на землю Семиречья, в Великую степь - для духовного утешения православного народа", - сказал митрополит.
Владыка Кирилл поблагодарил Господа и Пресвятую Богородицу за возможность принять гостей из Казахстана и оказать содействие в благом деле. Он также упомянул о том, что много лет назад одной из форм проповеди митрополит Александр выбрал создание списков с чтимых образов Богородицы и преподнесение их в дар православным епархиям.
Перед богослужением чудотворную Казанскую икону Божией Матери извлекли из киота, где она находится постоянно, и в процессе освящения приложили к ней новонаписанный образ.
Вскоре икону доставят в Казахстан.
Резкого роста цен на социальный хлеб мы не допустим - Минсельхоз
18.10.2021, 13:50 94015
НУР-СУЛТАН. 18 ОКТЯБРЯ - Резкого роста цен на социальный хлеб мы не допустим, заявил в ходе брифинга "Национальный проект по развитию АПК: цели и задачи" в СЦК министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Резкого роста цен на социальный хлеб мы не допустим. Для этого у нас все инструменты есть, есть необходимые резервы, порядка 1 млн тонн, с учетом остатков прошлого года. Мы из этого резерва на хлеб, на муку будем использовать", - сообщил глава Минсельхоза.
По его словам, эти резервы также используются каждый год и на поддержку животноводческого комплекса.
Поэтому резкого роста цен на социальный хлеб быть не должно. В этой связи у меня прогноз: цена на социальный хлеб будет в необходимых разумных пределах. Резкого роста цен мы не допустим", - заключил Ербол Карашукеев.
В двух микрорайонах Алматы временно отключат газ
18.10.2021, 08:44 530065
АЛМАТЫ. 18 ОКТЯБРЯ - Алматинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак" сообщает о проведении профилактических противоаварийных ремонтных работ на подземном газопроводе среднего давления Д-720 мм, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям Бостандыкского района необходимо заменить участок газопровода. В этой связи с 18 по 19 октября текущего года будет произведено отключение подачи газоснабжения в жилых домах и на объектах, расположенных в микрорайоне Нур Алатау от проспекта аль-Фараби - улицы Токжайлау - Кажекеева - Подгорная; микрорайон Мирас, улица Лисянского", - говорится в сообщении.
Ремонтно-аварийными бригадами АПФ АО "КазТрансГаз Аймак" принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления нормального режима работы по газоснабжению потребителей.
Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", - отметили в акимате.
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
18.10.2021, 08:18 546805
Фото: Kazakhstan Today
НУР-СУЛТАН. 18 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 18 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По-прежнему под влиянием обширного антициклона на большей части территории РК сохраняется погода без осадков, лишь на западе республики с ложбиной циклона ожидается дождь. На севере и востоке страны ожидается туман, в южных регионах усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".
На юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23 метра в секунду.
Днем в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Днем в центре Кызылординской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
На севере и юге Северо-Казахстанской области, на севере Восточно-Казахстанской области, ночью на юге Павлодарской области ожидается туман.