В КЧС рассказали об аварийно-спасательных операциях на трассах Казахстана за последние сутки

Астана. 26 декабря. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки силами и средствами подразделений Комитета по ЧС МВД РК, местной полиции, местных исполнительных органов (МИО) на автодорогах республики сопровождено и эвакуировано 145 человек, передает Kazakhstan Today.

В частности, 25 декабря в 00.30 в поселке Кенесары Бурабайского района Акмолинскй области, на автодороге Астана-Петропавловск, в результате закрытия движения на автодороге из-за сильного мороза совершил остановку пассажирский рейсовый автобус "MAN". В салоне находились 53 пассажира, граждане Узбекистана, автобус направлялся по маршруту Петропавловск - Сарыагаш. Силами МИО и ДЧС пассажиры размещены в пункте обогрева поселка Кенесары. В 09.00, после открытия движения на автодороге, пассажиры отправлены по месту следования, сообщила пресс-служба КЧС.

Аналогичный случай произошел 25 декабря в 01.50 в Успенском районе Павлодарской области, в 10 километрах от села Успенка, на 80-м километре автодороги Павлодар-Новосибирск. Из-за закрытия движения на автодороге в связи с сильным морозом совершил остановку пассажирский рейсовый автобус Setra, в салоне которого находились 56 человек, в том числе один ребёнок (граждане Таджикистана). Автобус направлялся по маршруту Новосибирск - Таджикистан. Силами ДЧС пассажиры размещены в пункте обогрева села Успенка. В 08.00, после открытия движения на автодороге, пассажиры отправлены по месту следования.

25 декабря в 12.15 в Осакаровском районе Карагандинской области, в 15 километрах от поселка Молодежный, на 1081 километре автодороги Кызылорда - Павлодар силами ДЧС (два сотрудника и одна единица техники) из неисправного автобуса марки Setra в придорожное кафе "Восточный" эвакуированы 16 человек, остальные пассажиры убыли на попутном автотранспорте. В целом в салоне находились 36 пассажиров (граждане Узбекистана), автобус направлялся из Новосибирска в Шымкент.

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