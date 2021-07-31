В КГД прокомментировали информацию о скоплении грузовиков на казахстанско-кыргызской границе

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НУР-СУЛТАН. 30 ИЮЛЯ - В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК прокомментировали информацию о скоплении автотранспортных средств на казахстанско-кыргызской границе, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В социальных сетях появилась информация о скоплении грузовых автотранспортных средств на территории Кыргызской Республики перед автомобильным пунктом пропуска "Ак Тилек автодорожный" (сопредельный пункт пропуска с казахстанской стороны - "Карасу").

По состоянию на 30 июля 2021 года количество грузовых автотранспортных средств на пункте пропуска "Карасу" со стороны Кыргызской Республики составляет 50-80 единиц, что является штатным для указанного пункта пропуска, учитывая сезон созревания плодоовощной продукции", - сообщили в КГД.

По данным ведомства, пункты пропуска на казахстанско-кыргызской границе работают в штатном режиме, информационные системы органов государственных доходов функционируют в полном объеме.

Отмечается, что в среднем за сутки на территорию Республики Казахстан из Кыргызской Республики осуществляется ввоз товаров на 300-350 автотранспортных средствах.

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