24.08.2025, 15:10 28971
В Костанайской области открылись новые спорткомплексы за более чем 1,2 млрд тенге
Каждый из двух объектов рассчитан на 470 человек
Фото: gov.kz
Рудный. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Рудном Костанайской области открылись новые спортивные комплексы Sokol и Sarybai, стоимость которых составила более 1,2 млрд тенге, сообщает пресс-служба акимата региона.
Физкультурно-оздоровительные комплексы построены в 11-м микрорайоне. Общая стоимость проекта составила 1 млрд 266 млн тенге. Площадь комплекса Sokol - 1536 квадратных метров, Sarybai - 1872 квадратных метра", - отметили в акимате.
По данным пресс-службы, каждый из объектов рассчитан на 470 человек.
В спорткомплексах предусмотрены залы для игровых видов спорта и единоборств: волейбола, мини-футбола, баскетбола, гандбола и борьбы. В рамках реализации проекта создано 23 рабочих места", - добавили в ведомстве.
Напомним, в 2023 году сообщалось, что новый спорткомплекс за 249 млн тенге простаивает в Актюбинской области.
24.08.2025, 21:00 14416
Северо-Казахстанскую область с рабочим визитом посетила делегация Китая
Регион открыт к реализации новых проектов и укреплению экономических, инвестиционных и гуманитарных связей с КНР
Фото: акимат СКО
Петропавловск. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Северо-Казахстанскую область с рабочим визитом посетила делегация Китайской Народной Республики во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в РК Хань Чуньлинем, сообщает пресс-служба акимата региона.
Наш регион открыт к реализации новых проектов и укреплению экономических, инвестиционных и гуманитарных связей с КНР. Мы нацелены на проведение международного бизнес-форума в СКО с участием ведущих представителей бизнеса двух стран. Уверен, данная площадка станет действенным инструментом для расширения делового сотрудничества, продвижения совместных инициатив и развития межрегионального партнерства", - отметил глава области Гауез Нурмухамбетов.
По данным акимата, за первое полугодие 2025 года товарооборот региона с КНР составил 76 млн долларов, что выше уровня прошлого года.
Основу экспорта составляют зерновые и масличные культуры, поставляемые в Китай более пяти лет. Перспективным направлением становится экспорт кормовой муки", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, в регионе создаются условия для новых инвестиций.
На базе СЭЗ Qyzyljar и ее субзон реализуются проекты с участием китайских компаний. В Тайыншинском районе успешно работает корпорация "Айцзю", реализующая проекты по переработке масличных культур, производству комбикормов и развитию мельничного комплекса, также ведется работа над созданием агропромышленного парка. Новые возможности открывает и протокол о поставках мяса птицы, подписанный между Казахстаном и Китаем в мае 2025 года. Одним из первых предприятий, готовых к экспорту, стала птицефабрика "Северный бройлер", - заявили в акимате.
Также особое внимание уделяется развитию образовательного сотрудничества.
Северо-Казахстанский университет имени Козыбаева ведет партнерство с китайскими вузами, включая Северо-Западный университет сельского и лесного хозяйства. Это создает условия для академических обменов и совместных исследований", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Казахстан увеличит пропуск железнодорожных грузов с Китаем.
24.08.2025, 09:23 44046
В горах Туркестанской области спасли шестерых туристов
Фото: depositphotos
Туркестан. 24 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В горах Туркестанской области спасли шестерых туристов, которые отправились покорять пик Үлкен Тура в Байдибекском районе, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Накануне группа из шести человек - трое мужчин и трое женщин, жители Шымкента - отправились покорять пик Үлкен Тура в Байдибекском районе Туркестанской области и не вернулись (...) Группа была найдена в горах. Как оказалось, одна из женщин получила перелом ноги и туристы не могли транспортировать ее самостоятельно по крутым склонам", - пояснили в министерстве.
Подчеркивается, что спасатели, которые выдвинулись на поиски, преодолели пять километров по труднодоступной горной местности, включая километр вдоль горной реки.
Ранее в горах Алматы нашли тело пропавшего 20-летнего парня.
23.08.2025, 09:53 101536
Синоптики прогнозируют жару на западе и дожди на востоке Казахстана
Астана. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 23 августа, на востоке Казахстана пройдут дожди с грозами, градом и шквалом, на севере пройдет сильный дождь, сообщает РГП "Казгидромет".
На западе ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере РК ночью и утром - туман.
Днем сильная жара до 35 градусов ожидается в Западно-Казахстанской, Атырауской областях, на юге Мангистауской области - 38 градусов.
22.08.2025, 17:00 138661
В акимате Алматы назвали благоустройством вызвавшие возмущение жителей работы в палисаднике многоэтажки Эксклюзив КТ
Фото: кадр из видео
Алматы. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате города Алматы ответили жителям, возмущенным работами в палисаднике многоэтажки, расположенной по улице Богенбай батыра, 300, и назвали их благоустройством, передает корреспондент агентства.
В рамках БНУ-2025 в Алмалинском районе ведутся работы по текущему ремонту улицы Богенбай батыра на участке от улицы Розыбакиева до проспекта Гагарина. Работы начаты 14 августа текущего года подрядной организацией ТОО "Get Target". Вдоль указанного участка выявлены палисадники и территории, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, и огражденные самовольно установленными заборами. В процессе благоустройства предусмотрено комплексное обновление данных зон. В рамках договора предусмотрены работы по благоустройству и озеленению с посевом газонов и установкой системы автополива, асфальтированию и установке поребриков, а также монтажу торшерного освещения. Кроме того, в местах, где имеются несанкционированные пешеходные тропинки, будет выполнено устройство тротуаров и установлено освещение", - заявили в аппарате акима Алмалинского района.
В ведомстве утверждают, что проект предусматривает сохранение существующих зеленых насаждений.
Удаляются только аварийные и сухие деревья на основании заключений специалистов. Работы выполняются в соответствии с действующими нормами. Двор по адресу Богенбай батыра, 300 выходит на проезжую и пешеходную часть улицы, что требует соблюдения правил благоустройства и приведения территории в надлежащий вид. Пожелания жителей будут обязательно учтены. Завершение ремонтных работ планируется до конца сентября текущего года", - добавили в пресс-службе.
Между тем жильцы возмущены ненадлежащими способами ведения работы на благоустроенной территории дома, которую они озеленяли. В частности, одна из активных местных жительниц Татьяна Васильевна С. (Имя изменено. - Прим. ред.) отметила, что спецтехника работала в палисаднике крайне неаккуратно.
Одно из двух деревьев, посаженных буквально этой весной, сломано, повреждена кора на здоровых деревьях, из земли торчат выкорчеванные корни. На возмущение жителей рабочие только разводят руками: "Иначе никак. Техника не могла пройти". И это только первый день работы спецтехники! Что будет дальше?! Это не благоустройство, а варварское добивание того, что не выжгла жара этим летом. Мы все прекрасно видим, как акимат делает газоны с автополивом. Поливается все, кроме газона. С таким отношением к зеленым насаждениям мы останемся без нужных нам деревьев и без не особо нужного газона", - заявила женщина.
Также она подчеркнула необходимость наличия забора у многоэтажки.
Что касается забора, то его чудом удалось отстоять во времена Байбека. Только представьте, что творилось бы под домом, если бы не он - лежбища бомжей прямо под окнами со всеми вытекающими последствиями. Хочу подчеркнуть, что эти асоциальные личности не появляются время от времени, а обитают у нас постоянно - пьют прямо на тротуаре, спят, дерутся, скандалят. Жильцы неоднократно вызывают полицию. Но бомжи все равно возвращаются", - утверждает Татьяна.
По ее словам, отвечая на вопросы жителей, не представившийся мужчина, следящий за работой спецтехники, отметил, что уничтожению также подлежит сирень.
Расписал, что нас ждет. Упомянул и газон, и автополив, пообещал, что забор оставят, мусорку переделают. Но насторожило, что по его словам, уничтожению подлежит сирень, в акимате ее считают сорняком. То есть те несчастные деревья, что не доломали весной, выкорчуют как сорняк", - добавила женщина.
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители одного из домов Алмалинского района. Алматинцы пожаловались на уничтожение молодых деревьев на огороженной территории у многоэтажки.
Напомним, Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана. Уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
В частности, в январе стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья.
По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы.
К сожалению, с 2008 года по настоящее время существует количественный план по обрезке, тендерный план освоения бюджетных средств, который прописывают не по факту наличия сухих ветвей, а просто берут любые цифры "с потолка", чтобы обрезать без разбору. Осложняет проблему отсутствие законодательного требования получения разрешения на обрезку, отмененное в 2018 году", - отмечают в обществе.
Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы. Об этом еще в 2013 году в интервью газете "Мегаполис" заявила заведующая лабораторией экологической морфологии растений Института ботаники и фитоинтродукции МОН РК доктор биологических наук Ирина Кокорева.
Но вы посмотрите, что с ними вытворяют. Что ни дерево, то пальма. Отпиливают ветви снизу - и остается изуродованная крона, от которой мало толку. Особенно нельзя так вольно обращаться с дубом. Ведь мало веток - мало листьев. А именно в них происходит фотосинтез и образуются органические вещества для питания растения. Срезая ветви, мы обрекаем его на голодную смерть. А себя лишаем хорошей порции кислорода, которого и так в загазованном воздухе меньше нормы", - подчеркнула специалист.
В 2011 году председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов на пресс-конференции высказался о вырубке зеленых насаждений. По его мнению, вырубка деревьев в Алматы стала бизнесом для чиновников.
В информациях Kazakhstan Today также неоднократно подчеркивалось, что существенное влияние на улучшение экологии Алматы окажет массовая высадка деревьев и других насаждений. Однако общественники продолжают сообщать об уничтожении деревьев.
При этом, по словам алматинцев, при компенсационных посадках вместо уничтоженных насаждений высаживаются "чахлые, безжизненные прутики".
22.08.2025, 14:49 146266
Бесплатный проезд для детей до 18 лет введут в Усть-Каменогорске
Льготный проезд для детей утвердили депутаты гормаслихата
Усть-Каменогорск. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Бесплатный проезд для детей до 18 лет введут в Усть-Камногорске. Такое решение приняли на сессии депутаты городского маслихата.
Об этом сообщил в Instagram депутат Михаил Байтеряков.
Вышли с очередной сессии, на которой утвердили бесплатный проезд детям до 18 лет. Это прекрасная новость. Теперь дети могут из любой точки города добираться хоть в школу, хоть на тренировки и на одном автобусе, и на нескольких автобусах… Это сейчас со многих семей финансовую нагрузку снимет", - сказал Байтеряков.
Льготы планируют ввести с 1 сентября этого года.
Совместный нормативный правовой акт предполагает бесплатный проезд в городском общественном транспорте - детям в возрасте от 7 до 18 лет, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий на территории других государств, почетным гражданам города Усть-Каменогорска. Сохраняются и раннее принятые льготы", - говорится в информации.
22.08.2025, 09:16 163051
В пятницу в Казахстане ожидаются сильная жара и дожди
Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты сохранят свое влияние на большую часть территории Казахстана - пройдут дожди с грозами, градом и шквалом, на севере страны ожидается сильный дождь, сообщает РГП "Казгидромет".
По прогнозам синоптиков на юго-востоке республики под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере страны в ночные и утренние часы - туман.
В Алматинской области и области Жетісу ожидается сильная жара - 35 градусов.
Отмечается, что в Алматинской области, на юге, востоке области Жетісу, на востоке области Ұлытау, на юго-западе, северо-востоке Мангистауской, на западе Атырауской, на юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской областей, на западе, юге области Абай ожидается высокая пожарная опасность.
В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, севере, востоке Алматинской, на востоке Атырауской, на юге Костанайской, Карагандинской, Актюбинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
21.08.2025, 17:47 201241
Автомобиль наехал на детей в Абайской области: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших
Фото: pexels.com
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения рассказали о состоянии детей, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия в Урджарском районе Абайской области, передает корреспондент агентства.
Пострадавшего мальчика, поступившего в состоянии травматического шока, с повреждениями голени и кисти, удалось стабилизировать и сегодня он будет переведен из реанимации в обычную палату", - заявили в ведомстве.
В ходе своего визита в многопрофильную детскую больницу №2 города Астаны министр здравоохранения Акмарал Альназарова встретилась с мамой ребенка и выразила искренние слова поддержки, пожелав скорейшего восстановления.
Здоровье и жизнь наших детей - главный приоритет. Государство сделает все возможное для их восстановления. Я выражаю благодарность врачам, которые оперативно подключились к спасению маленьких пациентов. Желаю детям скорейшего выздоровления, а их родным - сил и терпения в это трудное время", - отметила Акмарал Альназарова.
Подчеркивается, что Министерство здравоохранения продолжит держать под особым контролем процесс лечения детей, пострадавших в ДТП.
Напомним, 19 августа около 16.00 в селе Бестерек Урджарского района 55-летний водитель автомобиля марки Toyota совершил наезд на группу несовершеннолетних, находившихся у ворот дома. В результате происшествия двое детей скончались на месте, один - по дороге в медицинское учреждение. Еще трое несовершеннолетних были госпитализированы с различными травмами.
Вчера из Урджарского района Абайской области вылетел борт санитарной авиации Национального координационного центра экстренной медицины (НКЦЭМ) для транспортировки в Астану двух детей, пострадавших в ДТП.
21.08.2025, 15:30 200096
Алматы примет чемпионат мира по массовому велоспорту
24 августа с 04.30 до 09.30 движение на проспекте Аль-Фараби будет ограничено на участке от проспекта Достык до улицы Дулати
Алматы. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 24 августа Алматы впервые станет столицей мирового массового велоспорта. В этот день здесь пройдет чемпионат мира Gran Fondo World Championship - одно из самых престижных событий в календаре любительского велоспорта, сообщили в городском акимате.
Ожидается, что в Алматы соберётся более 500 спортсменов из разных стран. Заезды пройдут в шести возрастных категориях, а победитель в общем зачете получит титул чемпиона мира по версии Gran Fondo World Tour.
Gran Fondo проходит в открытом формате — участвовать может каждый, независимо от уровня подготовки.
24 августа с 04.30 до 09.30 движение на проспекте Аль-Фараби будет ограничено на участке от проспекта Достык до улицы Дулати. Жителям города предложены альтернативные маршруты:
- проспект Достык;
- проспект Назарбаева;
- проспект Сейфуллина;
- улица Жарокова;
- улица Розыбакиева;
- улица Дулати до проспекта Аль-Фараби;
- улица Мустафина.
Алматинцев и гостей города просят учитывать временные изменения в организации движения и заранее планировать поездки.
Схема перекрытий размещена в Telegram-канале @AlmatyJoly, в социальных сетях районных акиматов, а также в сервисах 2GIS и "Яндекс карты", - добавили в акимате.
