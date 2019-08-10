Костанай. 9 августа. Kazakhstan Today - В Костанайской области построят завод по производству и переработке говядины, передает Kazakhstan Today.

"Завод по производству и переработке говядины построят в Костанайской области к 2020 году. Проект стоимостью $30 млн планирует реализовать канадская компании "Sure Good Foods" совместно с латышскими предпринимателями холдинга "Bridge" при поддержке АО "НК "KAZAKH INVEST", - сообщает пресс-служба АО "НК "KAZAKH INVEST".

В рамках реализации проекта планируется организовать полный цикл переработки говядины, в том числе создать откормочную площадку, места для убоя скота, упаковки, заморозки и хранения продукции. Планируемая производственная мощность предприятия составит 15-20 тысяч тонн продукции в год. Для этого предприниматели планируют забивать около 42 тысяч голов скота ежегодно.

Казахстан имеет большой потенциал в развитии животноводства. Для нас эта страна очень интересна с точки зрения развития переработки. Мы планируем выпускать качественную замороженную говядину и поставлять как на внутренний рынок, так и на экспорт. Кроме того, мы планируем, что наша продукция пройдет сертификацию по стандартам "Халал". Незаменимой станет помощь компании KAZAKH INVEST. Для нас они станут своеобразным фасилитатором, который поможет выполнять все работы в рамках казахстанского законодательства, получить льготы и преференции", - отметил директор по международной торговле компании "Sure Good Foods" Карим Грана.

В компании отмечают, что в работу производства планируется привлекать местных фермеров. В свою очередь, это позволить увеличить процент занятости и уровня доходов населения, компетенцию местных фермеров и предпринимателей, расширит рынки сбыта и повысит конкурентоспособность местной продукции.

По поручению главы государства на сегодняшний день мы активизировали работу по привлечению инвесторов в сферу АПК. Переработка сельхоз продукции для нашей компании является приоритетной отраслью. Подобные проекты с мультипликативным социально-экономическим эффектом очень важны, они позволят кардинально изменить экономику села, уйти в сторону технологичного производства, а также увеличить объемы выпуска и экспорта отечественной сельхозпродукции. Совместно с инвесторами мы планируем провести ряд анализов, которые помогут в дальнейшем развитии проекта и в целом данной сферы деятельности", - отметил заместитель председателя правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Рустам Исатаев.

В случае успешной реализации данного проекта инвесторы намерены рассмотреть возможность расширения производства и создания заводов по переработке баранины и свинины.

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