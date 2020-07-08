В Мангистауской области возведены новые архитектурные объекты

Актау. 7 июля. Kazakhstan Today - В Бейнеуском районе Мангистауской области возведены новые архитектурные объекты - ворота караван-сарая "Білеулі" и монумент "Поклон матери", передает Kazakhstan Today.

Ворота "Білеулі" - памятник архитектуры ХIV века. Одна ветвь Шелкового пути располагалась вдоль Ногайлинской дороги в Каракалпакской части Устюрта. В средние века эта дорога шла от Сарайшика до Хивы через Устюрт, между Аральским и Каспийским морями. Поскольку был караванный маршрут, соединяющий север и юг, караван-сараи были построены через каждые 25 километров. Караван-сарай демонстрирует высокий уровень архитектуры в средние века.

Возведению нового архитектурного объекта способствовали бейнеуские предприниматели Тажмагамбет Жубанов, Сунгат Борибайулы и Гульмира Тажмагамбеткызы.

Наряду с этим, местный архитектор Болатбек Салаев подарил Бейнеускому району монумент "Анага тагзым" - "Поклон матери". Новое произведение отображает все прекрасные качества и чувства матери к ребенку. Через образ матери он передал порядочность, изящество, милосердие, добрый образ наших матерей, богатые традиции народа.

Елбасы в своей статье "Болашакка багдар рухани жангыру" отметил, что каждый гражданин должен внести свой вклад в благоустройство родного края. Эта архитектурная композиция, впервые открытая в Бейнеуском районе, является отличным примером повышения статуса матерей в обществе и в семье, подчеркнули в пресс-службе областного акимата.

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