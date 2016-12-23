В Мининвестразвития Казахстана разъяснили причины удорожания билетов на самолеты и поезда перед праздниками

Астана. 23 декабря. Kazakhstan Today - В Министерстве по инвестициям и развитию разъяснили причины повышения стоимости билетов на авиа- и железнодорожные перевозки перед праздниками, передает корреспондент агентства.

"По вопросу повышения стоимости билетов в предпраздничные и праздничные дни. В настоящее время, вследствие повышения затрат на эксплуатационные расходы и роста убытков, на многих транспортных предприятиях были повышены цены на предоставляемые услуги по перевозке пассажиров, багажа и грузов. Так, в целях повышения доходности и покрытия эксплуатационных расходов пассажирских поездов "Тулпар-Тальго" в праздничные и предпраздничные дни, АО "Пассажирские перевозки" увеличена базовая стоимость билета", - говорится в ответе главы МИР РК Жениса Касымбека на соответствующий запрос. Текст запроса и ответ опубликован на странице заместителя генерального директора ТОО "Компания "ЮрИнфо" Игоря Лоскутова в Facebook.

Как пояснил министр, "в случае с авиаперевозками применяемая перевозчиками сетка тарифов (от минимального до максимального) характеризуется в зависимости от условий применения тарифа. Такими условиями являются: срок приобретения авиабилета, день и время выполнения рейса, сезонность, условия возврата и перебронирования авиабилета и иные условия".

"Авиаперевозчики разрабатывают структуру тарифов, согласно которой тарифы систематизированы по классам бронирования. Когда ограниченная провозная емкость, предназначенная для низких, более ограничительных классов (специальных тарифов) заполнена, пассажирам предлагаются более высокие, менее ограничительные тарифы. Таким образом, пассажиру при перевозке по конкретному маршруту в зависимости от перевозчика, даты перевозки и срока приобретения билета (заблаговременно или непосредственно перед перевозкой) могут предоставляться тарифы разного уровня", - говорится в ответе главы МИР РК.

Министр также напомнил, что по закону "О транспорте в Республике Казахстан" транспортные предприятия и перевозчики осуществляют свою деятельность на коммерческой основе и самостоятельно разрабатывают планы, заключают договоры на выполнение работ и услуг в соответствии с потребностями клиента.

"Большинство авиакомпаний определяют стоимость билетов исходя из расходов, связанных с выполнением авиамаршрута по конкретному направлению: эксплуатационных расходов, стоимости горюче-смазочных материалов (ГСМ), аэропортовых расходов, расходов по метеообеспечению, аэронавигационному обслуживанию и прочих расходов. Аналогичным методом устанавливается стоимость билетов на железнодорожном транспорте. Вместе с тем, в основе ценообразования АО "Air Astana" заложен рыночный метод, где уровень тарифов определяется не затрачиваемыми расходами на выполнение рейса, а на основе анализа пассажирского спроса, предложения других авиакомпаний и их тарифной политики, качество предоставляемой услуги", - говорится также в ответе на запрос.

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