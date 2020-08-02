В Минздраве разъяснили, в каких случаях можно не носить маску

Нур-Султан. 1 августа. Kazakhstan Today - В Министерстве здравоохранения разъяснили, в каких случаях маску на улице можно не надевать, передает Kazakhstan Today.

В Минздраве пояснили, что на открытом воздухе могут не носить маски дети в возрасте до 5 лет, а также лица, занимающиеся индивидуальными и групповыми занятиями спортом не более 5 человек, с соблюдением социальной дистанции, сообщает Telegram-канал Coronavirus2020.kz

Также разрешается быть без маски лицам, находящимся в личном автотранспорте.

В частной машине, членам одной семьи не обязательно, но рекомендуем, с учетом научного обоснования, свидетельствующего, что ношение маски снижает риск заболевания на 30%", - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, разрешается не надевать маски лицам, находящимся во дворе частного дома.

Во дворе многоэтажного жилого дома - да, нужно. За исключением детей в возрасте до пяти лет, а также прогулки членов семьи, с соблюдением социальной дистанции", - добавили в Минздраве.

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