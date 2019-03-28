В Минздраве РК прокомментировали информацию о продаже предназначенного для казахстанцев инсулина в Узбекистане

Астана. 16 января. Kazakhstan Today - Заместитель председателя комитета фармации Министерства здравоохранения РК Нурлыбек Асылбеков прокомментировал ситуацию, связанную с продажей в Узбекистане инсулина, предназначенного для казахстанцев, передает Kazakhstan Today.





"По факту реализации казахстанского инсулина в аптеках Узбекистана нами была получена информация к концу 2018 года. Нам написала общественная организация "Аман Саулык". Минздрав принял меры и направил письмо через МИД в Министерство здравоохранения Узбекистана, как полагается при выявлении таких фактов оповестить и принять соответствующие меры. На сегодня ответ от Узбекистана еще не поступил. Но мы работаем, чтобы получить информацию", - сказал Асылбеков на брифинге в Астане, пишет Kazpravda.kz .





Также он добавил, что в прошлом году были организованы мониторинговые группы во всех регионах, где проводились опросы и проверки по факту получения препаратов.





Кроме того, по его словам, в прошлом году опросом было охвачено более 50 организаций и около 8 тысяч пациентов.





Выявлено 149 пациентов, которые на тот момент ответили, что не получили препараты. Мы отправили письмо в Генпрокуратуру. Проверка идет с августа прошлого года. Пока результата еще нет", - отметил Асылбеков.





Он подчеркнул, что в 2018 году в рамках амбулаторного закупа было выделено 11 миллиардов тенге на растворы и шприц-ручки и 4 миллиарда - на таблетки инсулина.





Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что инсулин, предназначенный для казахстанцев, продают в Узбекистане. В начале 2018 года больные сахарным диабетом в Казахстане испытывали проблемы с получением бесплатного инсулина.





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