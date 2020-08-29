В Нур-Султане меняют организацию дорожного движения

Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - В столице вносятся поэтапные изменения в организацию дорожного движения на улицах, передает Kazakhstan Today.

На пересечении улиц Амман и Шарля де Голля изменены направления движения по полосам. Установлены светофоры с дополнительными секциями и максимальным временем горения для поворота направо. От моста в районе ЖК "Миланский квартал" организован островок безопасности, координирующий направление движения правого поворота.

Указанные меры были предприняты для обеспечения безопасности на дорогах города и облегчат пересечение перекрестка для водителей.

Кроме этого, для предотвращения ДТП с участием пешеходов с одной стороны перекрестка запрещено их движение. Также на перекрестке нанесена пунктирная линия дорожной разметки с двух полос улицы Шарля де Голля в направлении моста, а также левого поворота с улицы Амман на улицу Шарля де Голля.

Данная схема организации движения успешно применяется и на других перекрестках улиц города, рассказали в столичном департаменте полиции.

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