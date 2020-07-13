В Нур-Султане начали строить площадку для переработки стройотходов

Здесь предусмотрена установка дробильного комплекса, который будет перерабатывать кирпич, асфальт, бетонные отходы.
На окраины столицы незаконно вывозят строительный мусор, что способствует ухудшению экологии. Для недопущения подобных фактов в городе приступили к строительству площадки для складирования и переработки строительных отходов с дальнейшей рекультивацией карьера "Северная гряда", - написал на своей странице в Instagram Алтай Кульгинов.
По мнению акима столицы, это позволит решить несколько важных задач.
Первое - централизованный сбор стройотходов будет в одном месте. Второе - на площадке предусмотрели установку дробильного комплекса, который будет перерабатывать строительные отходы, такие как кирпич, асфальт, бетонные отходы и т.д. Это позволит часть сырья использовать повторно, к тому же упростит процесс утилизации отходов. Третье - переработанные стройотходы также можно будет использовать для рекультивации карьера", - отметил Кульгинов.
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