В Нур-Султане оранжевым светом подсветят знаковые объекты

Нур-Султан. 25 ноября. Kazakhstan Today -25 ноября, с 19.00 до 20.00, знаковые объекты Нур-Султана подсветят оранжевым светом, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает пресс-служба акимата столицы.

Как рассказала главный инспектор акима - секретарь комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате города Нур-Султан Молдір Болебаева, акция поводится в знак солидарности против гендерного насилия.

Ранее сообщалось, ежегодно международная кампания "16 дней против насилия в отношении женщин" начинается 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, и продолжается до 10 декабря - Дня прав человека.

Официально этот день был объявлен генеральной ассамблеей ООН в 1999 году и поддерживается в более 100 странах мира.

В столице Казахстана в рамках акции также пройдет ряд мероприятий.

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