В Нур-Султане открыли новое пожарное депо

Нур-Султан. 17 октября. Kazakhstan Today - Байконырский район столицы будет обслуживать новое пожарное депо, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в Нур-Султане состоялось торжественное открытие нового пожарного депо. Мероприятие приурочено к 25-летию органов гражданской защиты. Новое четырехэтажное здание пожарного депо построено в районе Алаш города Нур-Султана. Пожарная часть рассчитана на 6 машиномест общей площадью 4 тысячи квадратных метров. На последних этажах депо предусмотрено общежитие на 27 жилых комнат и благоустроенных квартир для сотрудников столичного гарнизона, сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Пожарное депо будет обслуживать территорию района Байконур. В зону обслуживания пожарного депо входят объекты жизнеобеспечения, торговли, промышленные базы и склады, дачные массивы.

Также, согласно плану взаимодействия с Акмолинским гарнизоном, в помощь при ликвидации ЧС данная часть будет выезжать в жилые массивы Коянды и Софиевка.

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