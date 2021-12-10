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В Нур-Султане задержаны зачинщики ночной драки. Видео

09.12.2021, 17:17 65665
В Нур-Султане задержаны зачинщики ночной драки. Видео
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Столичные полицейские задержали хулиганов, устроивших ночью драку в городе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы столичного департамента полиции, сегодня, в 02.42, на канал 102 поступил вызов о том, что по улице Ш. Кудайбердіулы идет драка. 
 

Все участники инцидента задержаны и доставлены в отдел полиции. Установлено, что нарушители общественного порядка вышли с бара "Панаехали" в ночное время и между ними произошла драка", - сообщили в пресс-службе.

 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Проводится следствие. 

 
Как сообщалось ранее, в городе Чарске Восточно-Казахстанской области накануне произошла массовая драка, в которую были вовлечены не менее двух десятков мужчин. 
 
Напомним также, что в Талдыкоргане трое парней в состоянии алкогольного опьянения избили 18-летнего официанта.
 

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В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

10.12.2021, 08:27 32239
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 10 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По-прежнему под влиянием обширного антициклона на большей части ожидается погода без осадков, лишь на западе РК будет дождь и снег. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на западе РК с низовой метелью, на юге - с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман; на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. 
 
Ночью и утром на юге Алматинской области ожидается туман, усиление ветра днем в районе Алакольских озер до 18-23 метров в секунду. 
 
На юге, западе и в предгорных районах Туркестанской области ожидается туман; на севере и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. 
 
На севере и северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра на юго-востоке до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед; усиление ветра на севере до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на западе и юго-западе Актюбинской области ожидается гололед; на юго-западе и в центре усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На западе и северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В центре Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере и востоке Акмолинской, на севере Костанайской, на севере и юге Карагандинской, на востоке Восточно-Казахстанской и юге Северо-Казахстанской областей ночью и утром ожидается туман.

 

В шести областях объявили штормовое предупреждение

09.12.2021, 21:21 122770
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Непогода ждет жителей Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью и утром 10 декабря на юге Алматинской области ожидается туман. Днем 10 декабря в районе Алакольских озер ветер юго-восточный, 18-23 метра в секунду.
 
10 декабря в Актюбинской области днем на западе, юго-западе области ожидается гололед. Сохраняется юго-восточный ветер, на юго-западе и в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
 
10 декабря на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед. 
 
10 декабря на юге, западе, в предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. На севере области пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, на севере, в горных районах области 15-20 метров в секунду.
 
10 декабря на севере, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер восточный, северо-восточный, на юго-востоке области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
10-12 декабря на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, 12 декабря гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах 15-20, 10-11 декабря порывы 23-28 метров в секунду. 
 

Манижа посетила Алматы в рамках глобальной кампании против гендерного насилия

09.12.2021, 20:28 148069
Манижа посетила Алматы в рамках глобальной кампании против гендерного насилия
Фото: news.myseldon.com
АЛМАТЫ. 9 ДЕКАБРЯ - В рамках глобальной кампании "16 дней активных действий против гендерного насилия" в Алматы прибыла певица, финалистка "Евровидения-2021" и посол доброй воли Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ) Манижа Сангин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Певица посещает Казахстан в качестве учредителя Фонда поддержки и защиты людей в трудной жизненной ситуации "SILSILA". 
 

Для меня эти 16 дней - едва ли не самые ценные дни в году. Вместе с моей мамой Наджибой Усмановой мы совершаем поездки по странам Центральной Азии, чтобы изучить культурные традиции, менталитет и законодательный опыт в части борьбы с домашним насилием, смотрим, как устроена работа общественных организаций и как женщинам помогают на местах. Наша задача - создать протоколы фонда SILSILA и проработать программу помощи, которую мы могли бы оказывать в России. Но без опыта соседних стран нам не справиться. Казахстан для нас - важнейшая точка на карте", - сообщила Манижа.

 
Она рассказала о своем фонде, который начал свою работу 25 ноября, в первый день глобальной кампании "16 дней активных действий против гендерного насилия". В Казахстан певица приехала из Кыргызстана, где также прошла презентация фонда SILSILA. 

 
Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори отметила: 
 

16 дней активизма призывают нас повысить осведомленность общества о гендерном насилии и его разрушительном воздействии, изменить менталитет в отношении насилия, активизировать наши усилия по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек. Чтобы достичь всего этого, нам необходимо эффективное сотрудничество и успешные партнерские отношения. Я рада приветствовать Манижу в ООН в Казахстане и горячо поддержать ее стремление обменяться опытом с местными женскими инициативами и встретиться с лицами, пережившими гендерное насилие".

 
К сожалению, проблема гендерного насилия актуальна для всех стран мира. Каждая третья женщина в мире на протяжении своей жизни сталкивается с насилием. Ежедневно в мире в результате гендерного насилия погибают 137 женщин. И только 40% жертв обращаются за какой-либо помощью. Более того, с началом пандемии ситуация только ухудшилась. За 10 месяцев текущего года, по официальной статистике, в Казахстане в бытовых конфликтах были убиты 48 женщин, более 1600 девочек женщин пострадали от уголовных преступлений, связанных с гендерным насилием. 
 

Мы приветствуем намерения правительства и дальше усилить ответственность за эти правонарушения и улучшить координацию всех структур и организаций, которые занимаются предупреждением насилия и оказанием помощи тем, кто его пережил. Кроме того, мы поддерживаем рекомендации наших партнеров по криминализации бытового насилия в Казахстане", - заявила представитель структуры "ООН-женщины" в Казахстане Мария Доценко. 


 
В ходе визита Манижа и ее команда встретятся с международными экспертами, общественными активистами, представителями кризисных центров, правозащитными организациями, лидерами мнений. Фонд SILSILA намерен заниматься активной поддержкой людей в трудной жизненной ситуации, в том числе мигранток, беженок и женщин, пострадавших от бытового насилия. 
 

Глобально каждая пятая женщина из числа беженцев или внутренне перемещенных лиц сталкивается с сексуальным насилием. Для решения этой проблемы необходимы действия со стороны властей при поддержке гражданского сектора, международного сообщества и послов доброй воли, как Манижа. Мы высоко ценим инициативу Манижи по продвижению безопасного доступа к правовой и другим видам помощи для людей, пострадавших от гендерного насилия, включая перемещенных женщин и девочек", - сказал представитель УВКБ ООН по Центральной Азии Ханс Фридрих Шоддер.

 
Глобальная кампания "16 дней активных действий против гендерного насилия" проходит ежегодно с 25 ноября по 10 декабря. Напомним, что в этом году Казахстан присоединился к глобальной Коалиции действий по противодействию гендерному насилию. Кроме того, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости рассмотреть вопрос ужесточения ответственности за бытовое насилие и актуализировать Концепцию семейной и гендерной политики до 2030 года.
 

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