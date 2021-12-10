В Нур-Султане задержаны зачинщики ночной драки. Видео

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По информации пресс-службы столичного департамента полиции, сегодня, в 02.42, на канал 102 поступил вызов о том, что по улице Ш. Кудайбердіулы идет драка.
Все участники инцидента задержаны и доставлены в отдел полиции. Установлено, что нарушители общественного порядка вышли с бара "Панаехали" в ночное время и между ними произошла драка", - сообщили в пресс-службе.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Проводится следствие.
Как сообщалось ранее, в городе Чарске Восточно-Казахстанской области накануне произошла массовая драка, в которую были вовлечены не менее двух десятков мужчин.
Напомним также, что в Талдыкоргане трое парней в состоянии алкогольного опьянения избили 18-летнего официанта.