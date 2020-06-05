Алматы. 4 июня. Kazakhstan Today - В период ЧП в Палату предпринимателей города Алматы обратилось 17 компаний по вопросу трудоустройства, передает Kazakhstan Today.

В связи с введением режима ЧП и карантина, запретом въезда в Алматы работников из пригорода и с момента введения карантина возникла острая нехватка определенного количества работников в некоторых компаниях. Так, в Палату предпринимателей города Алматы обратилось 17 компаний по вопросу трудоустройства, на 4 июня 266 соискателей были направлены на работу", - сообщил на брифинге директор Палаты предпринимателей Алматы Нариман Абильшаиков.

По его словам, в настоящее время ведется набор сотрудников с помощью представленных списков Центров занятости Илийского и Карасайского районов Алматинской области в швейный цех ТОО "Дольче" (45 человек) и ТОО "Алтын жулдыз" (112 человек).

Спикер рассказал о реализации программы "Енбек". В рамках программы из бюджета выделены денежные средства на оплату труда безработных, для которых работодатели смогут организовать временные рабочие места. Это общественные работы, социальные рабочие места и молодежная практика.

Общественные работы: принимают участие работодатели чья деятельность приносит экономическую, социальную и экологическую полезность для города. Оплата труда лиц, участвующих в общественных работах, производится Центром занятости населения ежемесячно на основании сведений, предоставленных работодателями, и составляет 2 МЗП (85 000 тенге) в месяц.

Основные требования к работникам, направляемым на общественные работы: зарегистрированные безработные в возрасте от 16 лет до достижения пенсионного возраста. Длительность участия в общественных работах составляет до 12 месяцев.

Социальные рабочие места: организуются работодателями независимо от их формы собственности, а также на дому. Оплата труда лиц, участвующих по социальным рабочим местам осуществляется путем предоставления субсидий части заработной платы в размере 35 % от установленной работодателем, но не более 1 МЗП (42 500 тенге).

Основные требования к работникам, направляемым на социальные рабочие места: зарегистрированные безработные в возрасте от 16 лет до достижения пенсионного возраста. Длительность участия по социальным рабочим местам составляет до 12 месяцев. Направляются лица, имеющие соответствующую квалификацию при направлении на созданное социальное рабочее место.

Молодежная практика: организуется на предприятиях и в организациях всех форм собственности. Работа по молодежной практике носит временный характер. Оплаты труда осуществляется из республиканского или местного бюджетов и составляет двадцать пять месячных расчетных показателей - 69 450 тенге (1 МРП - 2778 тг) (с учетом налогов, обязательных социальных отчислений, компенсаций за неиспользованный трудовой отпуск и банковских услуг).

Основные требования к работникам, направляемым на молодежную практику: Молодежная практика организуется для выпускников организаций образования с целью получения первоначального опыта работы по полученной профессии. На молодежную практику направляются безработные в возрасте не старше 29 лет в течение трех лет после завершения обучения. Продолжительность молодежной практики - до 6 месяцев.

Работодателям, желающим принять участие в реализации данных мероприятий и получить государственную поддержку, необходимо обратиться в Центр занятости населения города Алматы, по адресу Назарбаева, 50, угол улицы Жибек Жолы или в мобильные центры занятости.

Кроме того, реализуется проект "Атамекен" колдау орталыгы" в Алматы.





C июля 2019 года в рамках реализации Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Енбек" (Программа) функционируют 12 мобильных центров занятости "Атамекен колдау орталыгы" (МЦЗ), с марта 2020 года - 11 МЦЗ.

Атамекен колдау орталыгы" с открытия и по настоящее время оказано услуг 23 286 гражданам, проконсультировано - 52 354 человек, направлено на трудоустройство - 1908 человек, трудоустроено - 842 человека, направлено на обучение "Бизнес бастау" - 3624 человек, "Жас касіпкер" - 1127 человек, направлено на краткосрочное обучение и поставлено на учет как ЛИР (лицо, ищущее работу) - 343 человек. Одним из основных показателей в рамках реализации проекта "Атамекен колдау орталыгы" является трудоустройство безработных граждан.





МЦЗ ежедневно ведется работа по укреплению и расширению связей с работодателями, сбору вакансий. Учитывая, что результативная работа по трудоустройству граждан возможна только при наличии большого, оперативно пополняемого и обновляемого банка вакансий, менеджеры МЦЗ проводят самостоятельный поиск вакансий. Каждый менеджер ежедневно добавляет в базу СРМ и в рабочие чаты с безработными по 5 вакансий в день. Так, на сегодняшний день в базе вакансий Алматы насчитывается 107 специальностей (после карантина), направлено 1908 человек.

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