В ряде регионов объявили штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. 16 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и Жамбылской областей. В горах близ Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 17 апреля в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

17 апреля в Мангистауской области местами ожидается туман.

17 апреля в Атырауской области ночью и утром местами ожидается туман, днем местами гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем местами 15-20 метров в секунду.

17 апреля в Актюбинской области ожидаются туман, днем местами гроза.

Днем 17, сутки 18-19 апреля в Жамбылской области местами ожидается гроза. 18-19 апреля местами ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду.

В связи с большой высотой снежного покрова, оттепелью и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 17-19 апреля сохраняется опасность схода снежных лавин.

Ранее "Казгидромет" предупредил о приближающемся похолодании.

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