В семи областях объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Непогода ждет жителей Северо-Казахстанской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Туркестанской, Алматинской и Актюбинской областей, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 15-16 июля в Северо-Казахстанской области ожидаются местами гроза, град. Ветер северо-западный, 15 июля 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду. 16 июля ветер местами 15-20 метров в секунду.

15 июля в Карагандинской области ожидается ветер северо-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду.

15 июля в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

15 июля в Акмолинской области местами ожидаются гроза. Ветер северо-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду.

15 июля в Туркестанской области ожидается местами пыльная буря. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

15 июля в Алматинской области местами ожидается гроза. Ветер западный, при грозе 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

15 июля на юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В ближайшие три дня на всей территории Казахстана сохранится переменчивая погода.

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