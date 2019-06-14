Петропавловск. 13 июня. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.
"Днем 14 июня в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, град. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Петропавловске днем 14 июня ожидается гроза, шквал, град. Ветер северо-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
Вероятность шторма составляет 90-95%.
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