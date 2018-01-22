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В шести областях Казахстана введены ограничения для дизельного и общественного транспорта из-за мороза22.01.2018
  • Фото: Dixinews.kz
Общество  11:48

Астана. 22 января. Kazakhstan Today - В шести областях Казахстана введены ограничения для дизельного и общественного транспорта из-за мороза, передает Kazakhstan Today.

В связи с понижением температуры введено ограничение движения для дизельного и общественного автотранспорта по всем направлениям в Акмолинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях, сообщили в пресс-службе компании "Казахавтодор".

Кроме того, по информации компании, в Восточно-Казахстанской области ограничения для дизельного и общественного автотранспорта действуют на автодороге Омск-Майкапчагай (587-733 километры, граница Павлодарской области - город Семей).

В Карагандинской области ограничения для той же категории транспорта действует на автодороге Екатеринбург - Алматы (1353-1424 километры, граница Акмолинской области - город Темиртау).

В Костанайской области ограничения введены на трех автодорогах: Костанай - Аулиеколь - Сурган (3-232 километры, Костанай - граница Акмолинской области), Екатеринбург - Алматы (555-729 километры, Костанай - граница СКО), Мамлютка - Костанай (180-404 километры, Костанай - граница СКО).

Вместе с тем в пресс-службе отметили, что водители и пассажиры могут напрямую обращаться за информацией по ситуации на автодорогах республиканского значения по телефону +7 7172 444 777, а также на мобильный телефон диспетчерской службы и приложение WhatsApp по номеру +7 771 7444 777. Через WhatsApp также можно ежедневно задавать вопросы, обмениваться наблюдениями, фото и видеоматериалами.
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