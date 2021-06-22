В Шымкенте и девяти областях объявили штормовое предупреждение

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НУР-СУЛТАН. 21 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской и Алматинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 22 июня в Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северный, северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

22 июня в Туркестанской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте утром и днем 22 июня ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 метров в секунду.

22 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду.

22 июня в Восточно-Казахстанской области местами ожидается сильный дождь, гроза, град. Ветер западный, северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

Днем 22 июня в Актюбинской области сохраняется сильная жара, 36 градусов, чрезвычайная высокая пожароопасность.

22 июня днем на юге в Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара, 39 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 22 июня в Мангистауской области местами ожидаются пыльная буря, ветер восточный, юго-восточный, 18 метров в секунду. Днем местами сохранится сильная жара, 42 градусов. 22 июня на юго-востоке Мангистауской области ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность.

22 июня в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-западный местами 15-20 метров в секунду. Местами ожидается чрезвычайная степень пожарной опасности.

22 июня по Алматинской области в горных районах сильный дождь. Местами гроза, град. Ветер северо-западный, при грозе порывы 18-23 метра в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Ранее "Казгидромет" представил прогноз погоды по Казахстану на 22-24 июня.

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