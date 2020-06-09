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В Шымкенте продлили карантин

08.06.2020, 12:16 10072
В Шымкенте продлили карантин
Шымкент. 8 июня. Kazakhstan Today - Принято постановление главного государственного санитарного врача города Шымкента Абдиманапа Тулебаева от 7 июня 2020 года №20 "О продлении карантина и ограничительных мероприятий на территории города Шымкента", передает Kazakhstan Today. 
 
Согласно постановлению, карантин и ограничительные меры продлены до 22 июня в связи с приростом числа зараженных Covid-19 на 3,7% в течение семи дней.
 
Жителям необходимо соблюдать требования по ношению масок, перчаток, пользоваться антисептиками, соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Ограничить передвижение по городу без особой необходимости.
 
В общественный транспорт не допускаются пассажиры без масок. Движение транспорта поручено обеспечить с учетом пассажиропотока, не превышать число пассажиров.
 
Кроме того, ограничивается время работы всех рынков (продовольственных, непродовольственных, строительных товаров, автозапчастей, автомобилей, скотного рынка) с 06.00 до 19.00. Объекты общественного питания могут работать до 23.00.
 
Также поручено обеспечить соблюдение санитарно-противоэпидемических требований при проведении ЕНТ и принять меры по недопущению массового скопления людей.
 
Постановление вступило в силу 8 июня.
 
В Шымкенте зарегистрировано 956 случаев коронавируса, всего в РК - 12 859.
 

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