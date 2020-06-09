В Шымкенте продлили карантин

Согласно постановлению, карантин и ограничительные меры продлены до 22 июня в связи с приростом числа зараженных Covid-19 на 3,7% в течение семи дней.
Жителям необходимо соблюдать требования по ношению масок, перчаток, пользоваться антисептиками, соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Ограничить передвижение по городу без особой необходимости.
В общественный транспорт не допускаются пассажиры без масок. Движение транспорта поручено обеспечить с учетом пассажиропотока, не превышать число пассажиров.
Кроме того, ограничивается время работы всех рынков (продовольственных, непродовольственных, строительных товаров, автозапчастей, автомобилей, скотного рынка) с 06.00 до 19.00. Объекты общественного питания могут работать до 23.00.
Также поручено обеспечить соблюдение санитарно-противоэпидемических требований при проведении ЕНТ и принять меры по недопущению массового скопления людей.
Постановление вступило в силу 8 июня.
В Шымкенте зарегистрировано 956 случаев коронавируса, всего в РК - 12 859.
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