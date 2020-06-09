В Шымкенте продлили карантин

Шымкент. 8 июня. Kazakhstan Today - Принято постановление главного государственного санитарного врача города Шымкента Абдиманапа Тулебаева от 7 июня 2020 года №20 "О продлении карантина и ограничительных мероприятий на территории города Шымкента", передает Kazakhstan Today.

Согласно постановлению, карантин и ограничительные меры продлены до 22 июня в связи с приростом числа зараженных Covid-19 на 3,7% в течение семи дней.

Жителям необходимо соблюдать требования по ношению масок, перчаток, пользоваться антисептиками, соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Ограничить передвижение по городу без особой необходимости.

В общественный транспорт не допускаются пассажиры без масок. Движение транспорта поручено обеспечить с учетом пассажиропотока, не превышать число пассажиров.

Кроме того, ограничивается время работы всех рынков (продовольственных, непродовольственных, строительных товаров, автозапчастей, автомобилей, скотного рынка) с 06.00 до 19.00. Объекты общественного питания могут работать до 23.00.

Также поручено обеспечить соблюдение санитарно-противоэпидемических требований при проведении ЕНТ и принять меры по недопущению массового скопления людей.

Постановление вступило в силу 8 июня.

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