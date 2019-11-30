В Шымкенте ученик принес на занятия в школу пистолет

Шымкент. 29 ноября. Kazakhstan Today - Ученик одной из школ Шымкента принес на занятия пистолет, передает Kazakhstan Today.

В ходе рейдового мероприятия "Подросток" сотрудниками ювенальной полиции в сумке ученика 9 класса был обнаружен травматический пистолет, сообщает портал Elitar.kz

"С 25 по 30 ноября проводится рейдовое мероприятие "Подросток". Целью мероприятия является пресечение и предупреждение правонарушений со стороны несовершеннолетних. В ходе рейда 25 ноября на территории одной из школ при проверке в сумке одного из учащихся было обнаружено оружие. В данное время проводится расследование", - сообщил исполняющий обязанности начальника ювенальной полиции Аль-Фарабийского РОП Батырхан Алиев.

Подросток был доставлен в Аль-Фарабийское РУП, куда были вызваны и родители. На вопрос, откуда взял и с какой целью принес в школу опасное оружие, мальчик заявил, что взял у своего одноклассника и принес в школу, чтобы вернуть его.

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