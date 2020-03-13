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В стационарах Алматы на карантине остаются 490 человек

12.03.2020, 08:58 11557
Алматы. 12 марта. Kazakhstan Today - В стационарах Алматы на карантине остаются 490 человек. Об этом было сказано на заседании регионального штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today. 
 

На сегодня в Алматы зарегистрированных случаев коронавируса нет. В стационарах на карантине находятся 490 человек, 407 - на домашнем карантине. Состояние всех лиц удовлетворительное, признаков катаральных явлений не выявлено. Реализуется комплексный план профилактических и противоэпидемических мероприятий", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.

 
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил принять меры по расширению охвата горожан диагностическими тестами, повышению качества работы медицинских организаций и медсотрудников, осуществляющих контроль за лицами, находящимися на домашнем карантине. Также отмечена необходимость обеспечения открытости системы информирования граждан о принимаемых властями мер по противодействию завозу и распространению COVID-2019.
 
По итогам заседания аким поручил разработать алгоритм по обеспечению жизнедеятельности города при регистрации случаев коронавирусной инфекции.
 

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