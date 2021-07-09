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В столице 8 июля не будет работать общественный транспорт

08.07.2021 22978
В столице 8 июля не будет работать общественный транспорт
НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - В Нур-Султане в ближайшее воскресенье не будет курсировать городской и пригородный общественный транспорт, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 
В этот день в автобусах проведут дезинфекционные работы, сообщает официальный сайт столичного акимата.
 
В пресс-службе напомнили, что вход в общественный транспорт без масок запрещен.
 
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в республике зарегистрировано 2800 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане - 794. 
 

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