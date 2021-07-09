В столице 8 июля не будет работать общественный транспорт

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - В Нур-Султане в ближайшее воскресенье не будет курсировать городской и пригородный общественный транспорт, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
В этот день в автобусах проведут дезинфекционные работы, сообщает официальный сайт столичного акимата.
В пресс-службе напомнили, что вход в общественный транспорт без масок запрещен.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в республике зарегистрировано 2800 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане - 794.
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