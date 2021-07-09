Сводка эпидситуации в Казахстане на 8 июля

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НУР-СУЛТАН. 8 ИЮЛЯ - По состоянию на 23.59 7 июля 2021 года в Казахстане подтверждено 445 091 случай коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2800 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане – 794;
в городе Алматы – 340;
в городе Шымкенте – 133;
в Акмолинской области – 129;
в Актюбинской области – 67;
в Алматинской области – 86;
в Атырауской области – 149;
в ВКО – 80;
в Жамбылской области – 41;
в ЗКО – 176;
в Карагандинской области – 349;
в Костанайской области – 54;
в Кызылординской области – 47;
в Мангистауской области – 154;
в Павлодарской области – 126;
в СКО – 45;
в Туркестанской области – 30.
В Казахстане за сутки 1383 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 406 282 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 8 июля лечение от КВИ продолжают получать 35 554 человек (34 265 КВИ+ и 1289 КВИ-), из них:
- в стационарах находятся 10 940 пациентов;
- на амбулаторном уровне – 24 614 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 709 пациентов;
- в состоянии крайней степени тяжести – 161 пациент;
- на аппарате ИВЛ – 91 пациент.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта по 7 июля июня зарегистрировано 4544 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 6 июля от КВИ скончались 28 человек.
6 июля зафиксировано 26 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 44 человека выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 57 490, летальных случаев – 1016, выздоровевших – 52 725.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 июля 2021 года, в "красной" зоне находятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская и Павлодарская области.
В "желтой" зоне – Алматинская, Актюбинская, Жамбылская, Костанайская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне – Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.
I компонентом на 8 июля 2021 года в Казахстане провакцинировано 4 020 128 человек, II компонентом – 2 283 761 человек.
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