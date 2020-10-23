В столице на месяц перекроют движение по переулку Ташенова

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане движение по переулку Ташенова, на пересечении с улицей Бараева, будет перекрыто до 22 ноября, передает Kazakhstan Today.

В связи с проведением работ по строительству магистрального коллектора ливневой канализации, с 22 октября по 22 ноября будет перекрыто движение по переулку Ж. Ташенова, на пересечении с улицей А. Бараева. Движение транспортных средств будет организовано в объезд закрытого участка по временной схеме.

Департамент полиции Нур-Султана во избежание возникновения заторов на дорогах города рекомендует водителям транспортных средств заранее планировать свой маршрут и быть предельно внимательными к участкам дорог, где ведутся либо не завершены ремонтные работы. Следует осуществлять движение, руководствуясь дорожными знаками, установленными по временной схеме, соблюдая требования Правил дорожного движения Республики Казахстан", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что скорость на подходах к данному участку ограничена до 40 километров в час.

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