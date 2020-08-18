Нур-Султан. 17 августа. Kazakhstan Today - В столице пресекли деятельность банных комплексов, баров и СТО, нарушающих карантин, передает Kazakhstan Today.

Ежедневно мобильная группа, в состав которой вошли сотрудники акимата, управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, местной полицейской службы Алматинского района, проводят рейды по объектам предпринимательства. 14 августа в период с 22.00 до 01.00, на 6 объектах малого и среднего бизнеса выявлены нарушения карантинных мер. С нарушением режима карантина работали станция техобслуживания "Carlife", пивной бар "Офицерский", уличный павильон "Baramysh", сауна "Хоттабыч", ресторан "Пряник" и лаунж-бар "Шишка", - проинформировали в департаменте полиции Нур-Султана.

Все собранные материалы направлены в департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия процессуального решения и привлечения к ответственности по статье 425 КоАП.

Кроме того, обнаружены увеселительные заведения, предлагающие посетителям для курения кальян.

С 7 июля в Казахстане вступили в силу поправки в Административный кодекс, запрещающие курение кальяна в ресторанах, кафе и других общественных заведениях. Теперь это можно сделать только в частном порядке, а именно у себя дома.

В лаунж-баре "Шишка", управляющий заведения предлагал клиентам кальян. В отношении работника и гостей бара составлен административный протокол по статье 441 КоАП. На момент проверки в помещении находилось более 30 клиентов. Как выяснилось, арендатор не в первый раз нарушает режим карантина.

13 августа мобильной группой района Алматы в ночное время, в ресторане "Пряник", помимо нарушения режима карантина, выявлен факт курения кальяна. В отношении владельца заведения возбуждено административное производство по части 3 статьи 441 КоАП. За непринятие мер к лицам, потребляющим табачные изделия, в том числе с нагреваемым табаком и табака для кальяна, хозяину грозит штраф от 25 до 60 МРП", - сообщили в департаменте полиции.

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