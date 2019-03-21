В связи с ремонтом пути на станции Астана-1 движение пассажирских поездов временно перенесут на станцию Астана - Нурлы жол

Астана. 8 января. Kazakhstan Today - АО "Пассажирские перевозки" сообщило, что с 00.00 до 18.00 24 января 2019 года по времени Астаны движение пассажирских поездов по станции Астана-1 будет временно перенесено на станцию Астана - Нурлы жол, передает Kazakhstan Today.





В этой связи ожидается корректировка расписания от 1 до 2 часов и порядка курсирования 36 пассажирских и пригородных поездов по узлу Астана.

Список поездов: №76 Петропавловск - Кызылорда; №83 Караганда - Москва; №363/364 Караганда - Томск-2; №307 Жезказган - Астана-1; №328 Костанай - Караганда; №308 Астана-1 - Жезказган; №312 Астана-1 - Семей; №95 Астана НЖ - Уральск; №7507 Астана НЖ - Кокшетау; №9 Алматы-1 - Астана НЖ; №604 Аркалык - Астана НЖ; №6857 Караганда - Астана-1; №55 Кызылорда - Кокшетау; №6858 Астана-1 - Караганда; №153 Семей - Астана НЖ; №146 Омск - Караганда; №86 Астана-1 - Сарыагаш; №58 Уральск - Астана НЖ; №3 Алматы-2 - Астана НЖ; №154 Астана НЖ - Семей; №711 Шымкент - Астана НЖ; №7501 Павлодар - Астана-1; №6829 Ерейментау - Кокшетау; №7502 Астана-1 - Павлодар; №705 Алматы-2 - Петропавловск; №39 Астана НЖ - Челябинск; №673 Павлодар - Астана НЖ; №38 Мангистау - Астана НЖ; №6803 Астана - Атбасар; №327 Караганда - Костанай; №16 Петропавловск - Алматы-2; №4 Астана НЖ - Алматы-2; №44 Костанай - Алматы-1; №43 Алматы-1 - Костанай; №40 Челябинск - Астана НЖ; №316 Казань - Ташкент.





Вышеуказанная мера обусловлена проведением плановых работ согласно Графику по капитальному ремонту путей и сооружений на станции Астана-1. Работы проводятся в соответствии с Правилами технической эксплуатации железных дорог Республики Казахстан для непрерывной и ритмичной работы железных дорог, безусловного соблюдения безопасности движения. В связи с вышеизложенным, национальный перевозчик просит пассажиров и встречающих учитывать изменение в маршрутах, быть внимательными при отправлении и прибытии поездов. Для получения более подробной информации просим обращаться в справочные железнодорожных вокзалов или в единую справочную службу по номеру 105", - сообщает АО "Пассажирские перевозки".





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