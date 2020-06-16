В текущем году в Алматы ожидается создание 56 тыс. рабочих мест

В поисках работы алматинцы обращаются в городской центр занятости, через который реализуются программы по созданию рабочих мест. Из обратившихся 27 тыс. соискателей работу нашли уже 13,5 тыс. горожан. Среди них Дина Ерекешова, устроившаяся в охранную компанию", - написал Сагинтаев в Instagram.
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Ж±мыс іздеген ќала т±рѓындары ќалалыќ ж±мыспен ќамту орталыѓына ж‰гінеді. «Екі ќолѓа бір к‰рек іздеген» 27 мыњ азаматтыњ 13,5 мыњы ж±мыспен ќамтылды. Олардыњ ішінде к‰зет компаниясына ж±мысќа т±рѓан Дина Ерекешова бар. Біздегі «Ењбек» нєтижелі ж±мыспен ќамтуды жєне жаппай кєсіпкерлікті дамыту баѓдарламасында ‰ш баѓыт бар: ќоѓамдыќ ж±мыстар, єлеуметтік ж±мыс орындары жєне жастар тєжірибесі. Биыл сол арќылы 56 мыњ адамѓа ж±мыс беру жоспарда бар. Соныњ ішінде 26 мыњы «Ж±мыспен ќамтудыњ жол картасы» бойынша ж‰зеге асырылады. —— В поисках работы алматинцы обращаются в городской центр занятости, через который реализуются программы по созданию рабочих мест. Из обратившихся 27 тыс. соискателей работу нашли уже 13,5 тыс. горожан. Среди них Дина Ерекешова, устроившаяся в охранную компанию. Всего в нашем инструментарии в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Ењбек» три направления: общественные работы, социальные рабочие места и молодежная практика. В текущем году планируем охватить ими 56 тыс. человек, из них 26 тыс. — по «Дорожной карте занятости».
Всего в нашем инструментарии в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек" три направления: общественные работы, социальные рабочие места и молодежная практика", - сообщил аким Алматы.
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