В текущем году в Алматы ожидается создание 56 тыс. рабочих мест

Алматы. 15 июня. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев опубликовал в своем аккаунте в Instagram видеоролик о том, как работает система трудоустройства в мегаполисе, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы акима Алматы, текущем году в городе ожидается создание 56 тыс. рабочих мест. В том числе 26 тыс. - по программе "Дорожная карта занятости", в рамках которой реализуются проекты по ремонту дорог, благоустройству общественных пространств и другие.

В поисках работы алматинцы обращаются в городской центр занятости, через который реализуются программы по созданию рабочих мест. Из обратившихся 27 тыс. соискателей работу нашли уже 13,5 тыс. горожан. Среди них Дина Ерекешова, устроившаяся в охранную компанию", - написал Сагинтаев в Instagram.





Как следует из ролика, Ерекешова после декрета долгое время не могла найти работу. Решив обратиться в Центр занятости населения, получила все необходимые консультации и выбрала из предложенных вакансий подходящую. Теперь алматинка работает администратором в охранном агентстве.

Всего в нашем инструментарии в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек" три направления: общественные работы, социальные рабочие места и молодежная практика", - сообщил аким Алматы.

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