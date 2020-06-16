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В текущем году в Алматы ожидается создание 56 тыс. рабочих мест

15.06.2020, 10:27 7561
В текущем году в Алматы ожидается создание 56 тыс. рабочих мест
Алматы. 15 июня. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев опубликовал в своем аккаунте в Instagram видеоролик о том, как работает система трудоустройства в мегаполисе, передает Kazakhstan Today.
 
По информации пресс-службы акима Алматы, текущем году в городе ожидается создание 56 тыс. рабочих мест. В том числе 26 тыс. - по программе "Дорожная карта занятости", в рамках которой реализуются проекты по ремонту дорог, благоустройству общественных пространств и другие.
 

В поисках работы алматинцы обращаются в городской центр занятости, через который реализуются программы по созданию рабочих мест. Из обратившихся 27 тыс. соискателей работу нашли уже 13,5 тыс. горожан. Среди них Дина Ерекешова, устроившаяся в охранную компанию", - написал Сагинтаев в Instagram.


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Ж±мыс іздеген ќала т±рѓындары ќалалыќ ж±мыспен ќамту орталыѓына ж‰гінеді. «Екі ќолѓа бір к‰рек іздеген» 27 мыњ азаматтыњ 13,5 мыњы ж±мыспен ќамтылды. Олардыњ ішінде к‰зет компаниясына ж±мысќа т±рѓан Дина Ерекешова бар. Біздегі «Ењбек» нєтижелі ж±мыспен ќамтуды жєне жаппай кєсіпкерлікті дамыту баѓдарламасында ‰ш баѓыт бар: ќоѓамдыќ ж±мыстар, єлеуметтік ж±мыс орындары жєне жастар тєжірибесі. Биыл сол арќылы 56 мыњ адамѓа ж±мыс беру жоспарда бар. Соныњ ішінде 26 мыњы «Ж±мыспен ќамтудыњ жол картасы» бойынша ж‰зеге асырылады. —— В поисках работы алматинцы обращаются в городской центр занятости, через который реализуются программы по созданию рабочих мест. Из обратившихся 27 тыс. соискателей работу нашли уже 13,5 тыс. горожан. Среди них Дина Ерекешова, устроившаяся в охранную компанию. Всего в нашем инструментарии в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Ењбек» три направления: общественные работы, социальные рабочие места и молодежная практика. В текущем году планируем охватить ими 56 тыс. человек, из них 26 тыс. — по «Дорожной карте занятости».

Публикация от Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev.b)

 
Как следует из ролика, Ерекешова после декрета долгое время не могла найти работу. Решив обратиться в Центр занятости населения, получила все необходимые консультации и выбрала из предложенных вакансий подходящую. Теперь алматинка работает администратором в охранном агентстве. 
 

Всего в нашем инструментарии в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства "Енбек" три направления: общественные работы, социальные рабочие места и молодежная практика", - сообщил аким Алматы.

 

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