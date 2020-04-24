В Темиртау построили новую поликлинику

Темиртау. 23 апреля. Kazakhstan Today - В Темиртау на одну поликлинику стало больше, передает Kazakhstan Today.

В Темиртау на один медицинский объект стало больше. По поручению Елбасы АО "АрселорМиттал Темиртау" построило поликлинику. Первых пациентов учреждение готово принять уже в мае. Аким Карагандинской области Женис Касымбек проверил, в каких условиях будут работать медики и лечиться темиртаусцы.

Поликлинику осталось ввести в эксплуатацию. Медицинское оборудование установлено. Сейчас завозят мебель", - рассказал исполнительный директор АМТ Вадим Басин.

Новая поликлиника расположена в жилом массиве. Ранее люди вынуждены были ездить на приём к врачам за несколько километров. К учреждению смогут прикрепиться до 20 тысяч человек. Рядом с поликлиникой в стадии завершения ещё один объект, который также строит АМТ по поручению Елбасы, - физкультурно-оздоровительный комплекс. Снаружи здание почти готово, осталось доделать внутренние работы.

Жениса Касымбека интересовало благоустройство территорий рядом с новыми зданиями.

Заасфальтируйте. Сделайте пешеходные дорожки, продумайте стоянку. Вокруг тоже посмотрите, что нужно сделать, чтобы людям было удобно ходить", - сказал он.

Акима области заверили, что в проекте предусмотрено благоустройство территорий двух объектов и работы должны закончиться в июне.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства