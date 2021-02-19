В трех областях объявили штормовое предупреждение

Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 19 февраля в Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Местами туман, гололед, низовая метель. Ветер южный, юго-западный, местами 15-20, порывы 25 метров в секунду. Ожидается повышение температуры ночью до -2… +3 градусов, днем +2…+7. 20 февраля в регионе ожидается снег, местами сильный, местами метель, гололед. Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. Ожидается резкое понижение температуры воздуха.

В областном центре Акмолинской области 19 февраля ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, северный, ночью и утром порывы 15-20 метров в секунду.

19 февраля в Костанайской области местами ожидаются метель, туман. Ветер северо-западный, 15-20, ночью порывы 25 метров в секунду.

Напомним , в пяти областях Казахстана закрыты автодороги.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства