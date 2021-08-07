ТАРАЗ. 6 АВГУСТА - В Жамбылской области избившая ребенка воспитатель вернулась на работу в детсад, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Воспитательница, которую уволили за то, что она била пятилетнего ребенка, вернулась на свое рабочее место. В поселке Шакпак-Ата Жамбылской области из-за этого разгорелся серьезный скандал. По словам сельчан, женщина воспользовалась тем, что директор детсада в отпуске, и уговорила временно исполняющего обязанности руководителя принять ее обратно. Но местные жители решили объявить детсаду бойкот, сообщает Первый канал "Евразия"

Директор детсада тоже возмущена этой ситуацией. Она считает, что пострадала ее репутация, и даже собирается уволить своего заместителя. Но та, в свою очередь, перекладывает ответственность за решение на районный отдел образования. Чтобы разобраться в ситуации, в Жуалынском районе даже решили создать специальную комиссию.

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