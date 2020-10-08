В Жамбылской области женщина три года находилась в рабстве

Тараз. 7 октября. Kazakhstan Today - 36-летняя жительница Алматинской области сообщила, что три года находилась в рабстве, передает Kazakhstan Today.

Шокирующие подробности трехлетнего заточения в селе Аса Жамбылской области рассказала телеканалу "Алматы" 36-летняя жительница Алматинской области. Из-за угроз со стороны обидчика она попросила не раскрывать ее персональные данные. Но в деталях изложила, как некий предприниматель насильно удерживал её в рабстве, периодически насилуя, избивая и эксплуатируя. Поведать о своих "злоключениях" женщина решилась лишь после того, как ей удалось вырваться на свободу, сообщает Almaty.tv

36-летняя Тогжан говорит, что поехала в Жамбылскую область на заработки. В селе Аса женщине предложили работу сиделкой за хорошую зарплату. То, что происходило после, больше напоминает сценарий триллера. По словам потерпевшей, некий предприниматель держал её в заточении, периодически насиловал и жестоко избивал. При этом под угрозой расправы заставлял выполнять грязную работу.

Нередко в состоянии алкогольного и наркотического опьянения он делал со мной все, что хотел. Он заставлял меня тоже употреблять какие-то вещества. И когда я была в нетрезвом состоянии всячески измывался надо мной, принуждал к действиям сексуального характера и все это снимал на камеру. Мы одни жили в доме, некого было звать на помощь", - заявила потерпевшая Тогжан.

Она уверяет, что её насиловал 51-летний сожитель по имени Бакытжан. Он якобы нанёс ей тяжёлую травму в области грудной клетки. Тогжан попала в больницу и перенесла тяжелейшую операцию:

Я хотела уехать, найти работу, но он не отпускал. Говорил, что мы официально зарегистрируем брак. Сказал, что он состоятельный, поможет мне. Даже если я попытаюсь обратиться в правоохранительные органы, все равно дело закроют. А я сирота, мне некуда было идти, я надеялась, что у нас все сложится, поэтому терпела его побои и выходки".

Тем временем Бакытжан все обвинения отвергает. При этом он не отрицает, что сожительствовал с Тогжан. Мужчина уверяет, что зарплату за услугу сиделки он ей выплатил в полном объёме.

Зачем мне ее избивать? Она мне никто. Все в ауле знают, какой я человек. Она сама набрасывалась с ножом, я заподозрил, что у нее психическое расстройство. Я человек с инвалидностью. Она сама ранее употребляла наркотики, кто ей угрожал? Никто ее не удерживал. У меня есть три жены, можете у них спросить, зачем мне ее насильно заставлять?" - ответил житель поселка Аса Бакытжан Кырыкбаев.

После очередных побоев Тогжан якобы обращалась с заявлением в правоохранительные органы. В региональном департаменте полиции этот факт подтвердили и заявили, что дело не возбуждалось из-за примирения сторон.

Касательно тревожного видео, на котором, со слов женщины, ее сожитель якобы готовит наркотические средства для личного употребления, осуществляется ряд проверок на установление достоверности информации", - заверила руководитель пресс-службы областного департамента полиции Гульсара Мухтаркулова.

Потерпевшая уже обратилась за помощью к независимому адвокату. По словам специалиста, в этой ситуации необходимо разбираться поэтапно: начать с медицинского освидетельствования побоев.

Здесь формально можем поговорить о наличии как минимум четырех уголовных правонарушений: истязание, систематическое причинение психических и физических страданий в виде побоев, изнасилование по 120-й. Кроме того, мы говорим о склонении к употреблению наркотических средств", - подчеркнул адвокат городской коллегии адвокатов Бауржан Ракимжанов.

В ближайшее время молодая женщина намерена написать заявление в полицию и прокуратуру с требованием привлечь бывшего сожителя к уголовной ответственности.

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